Marina Voica a fost la un pas de moarte. Artista a povestit totul: ”Mi-a băgat toate acele posibile”

Artista Marina Voica a vorbit recent, în cadrul unui interviu pentru CIAO, despre o întâmplare din trecut. Aceasta a fost la un pas de moarte, după ce a mâncat colivă. Cântăreața s-a ales cu o toxiinfecție alimentară și a ajuns la spital. Din fericire, în prezent este în regulă!

Marina Voica a explicat că, de ziua ei, a avut parte de o petrecere. Însă, a doua zi, aceasta a mâncat și colivă, știind că nu îi face bine. După ce a mâncat, a ajuns de urgență la spital, cu toxiinfecție alimentară. Pentru CIAO.ro a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, atunci.

„La ziua mea am avut o petrecere minunată și cu masă minunată! A două zi am mâncat din toate și am mâncat colivă, eu știu că îmi face foarte rău și am mâncat-o, pentru că am vrut eu să mănânc. Cred că de la colivă mi-a fost foarte rău. Totuși aveam o problemă și toxiinfecția aceasta alimentară trebuia tratată. În general nu chem salvarea dar acum am chemat-o. Fata de la salvare care a venit, m-a văzut că eu am probleme cu alimentația, nu vreau să descriu eu cum eram că nu e bine, dar fata de la salvare a insistat să merg la spital.

A spus că stau singură și că nu mă lasă până nu îmi revin. Am zis să merg la Câmpina, m-a preluat imediat, mi-a băgat toate acele posibile și imposibile, am făcut toate analizele, au ieșit bine. Am dormit acolo, eu care nu dorm bine în patul meu frumos, am dormit acolo de nu se poate. Pe targa asta cu care m-au dus acolo am și dormit, că spitalul e închis. Sunt acum acasă, bine, mă sună toată lumea. Nu am timp acum nici măcar să mă duc să beau un ceai. Așa a fost. Sunt bine, acasă”, a mărturisit artista Marina Voica.

Marina Voica a fost operată în pandemie

Artista Marina Voica (84 de ani) a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre momentele grele prin care a trecut. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicală pe inimă la o clinică din Brașov. Intervenția chirurgicală pe cord deschis a fost un real succes, însă de-a lungul timpului, aceasta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Pentru Antena Stars, Marina Voica a spus că nu dorește nimănui această experiență și îi este greu să descrie prin ce a trecut. Artista a fost operată din cauza unei infecții care a ajuns la inimă.

”Am avut niște clipe care sunt imposibil de descris, mi-e imposibil să descriu, asta trebuie să treci prin așa ceva, n-aș dori nimănui. Dar dacă există posibilitatea de a trece prin așa ceva ca să fi sănătoasă cât de cât, merită. (…) Din cauza infecției, s-a infectat și ea, de obicei lovește inima sau rinichii, inima e un organ foarte simplu”, a spus Marina Voica pentru Antena Stars.

Sursă foto: Arhivă CANCAN