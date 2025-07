Mario Fresh a spus cuvintele pe care Alexia Eram nu voia să le audă niciodată: „Nu. Îți dai seama, cum să mă...”

Ce a putut să spună Mario Fresh despre Alexia Eram i-a șocat chiar și pe fanii care știau că între cei doi nu mai e cale de întoarcere. Artistul a rupt tăcerea într-un podcast și a făcut o declarație tăioasă, dar sinceră, care lasă puțin loc de interpretări. Deși a evitat să o critice direct pe fosta lui iubită, cuvintele sale au cântărit greu și au pus un punct clar oricărei speranțe de apropiere.

Mario Fresh și Alexia Eram au format unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au iubit timp de 8 ani, timp în care păreau inseparabili, iar relația lor părea perfectă. Însă, în septembrie 2024, cei doi au anunțat că s-au despărțit, confirmând astfel zvonurile care circulau deja de câteva săptămâni. De atunci, fiecare a mers pe drumul lui și a decis să își refacă viața alături de altcineva.

CITEȘTE ȘI: Iubițica nu se poate dezlipi de Mario Fresh și… Fostul ”ginere” al Andreei Esca a dat-o pe spate! Sărut pasional ”palmat” în mașină! Fotografii trăsnet cu noua cucerire

Invitat în podcastul lui Bursucu, Mario a fost întrebat direct ce ar face dacă Alexia ar apela la el într-un moment de criză. Reacția lui a venit fără ocolișuri. Mario Fresha explicat că, de vreme ce Alexia se află acum într-o altă relație, nu mai e rolul lui să intervină în viața ei. Totuși, artistul a lăsat o mică portiță deschisă, dar doar în situații cu adevărat serioase.

„Nu. Îți dai seama, cum să mă duc?! Ar fi ciudat. Nu ar fi ciudat un pic? Are un bărbat acasă. Să meargă bărbatul ei, de ce să merg eu?!Dacă ar fi fost să fie singură, să avem un alt deznodământ, cu siguranță. Suntem oameni, dacă are nevoie cu siguranță de un lucru, de un favor din partea mea și doar eu pot să-l fac și nu are nevoie de un plasture de la farmacie, da. L-aș face. Dar dacă mă chemi să-ți aduc pastile că nu are cine să-ți aducă pastile, găsești… Dacă doar eu pot să fac asta, sunt acolo, normal.”, a spus Mario Fresh.