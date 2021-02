Marius Elisei, despre speculațiile că ar avea o nouă iubită: „Fiecare are dreptul să își vadă de viață, să simtă fericirea”

Despărțirea dintre Marius Elisei și Oana Roman s-a produs și din punct de vedere legal, astfel că fiecare își poate reface viața în orice moment. Cei doi foști soți au realizat un filmuleț în care au vorbit despre decizia luată, iar Marius a ținut să puncteze care e situația lui amoroasă în acest moment.

Încă din primele zile după ce Oana Roman a anunțat că ea și Marius nu se mai înțeleg și au decis să se despartă, au apărut zvonuri potrivit cărora fostul soț al Oanei și-ar fi refăcut viața. Însă Marius a ținut, astăzi, să precizeze că acelea au fost doar simple zvonuri și nimic nu ar fi adevărat. Mai mult decât atât, găsirea unei noi partenere nu face parte din planurile pe care și le-a făcut pe anul acesta.

„Mie nu îmi stă momentan gândul, bănuiesc că asta se speculează, că îmi voi reface repede viața. Am început noul an cu un vis, pe care mi-l doresc să îl îndeplinesc până la finalul anului. Nu îmi stă capul să îmi fac o nouă viață, cu toate că fiecare are dreptul să își vadă de viață, să simtă fericirea și bucuria pe care și-o dorește”, a declarat Marius Elisei.

Care e relația dintre Oana și Marius după despărțire

Printre alte dezvăluiri, Oana a mărturisit că ea va reveni la numele pe care-l avea înainte de căsătorie, iar Isabela va păstra numele ambilor părinți.

„Marius este un om liber și face cum crede. Eu voi rămâne cu numele meu de fată. Izabela va rămâne cu numele amândurora, ceea ce cred că este foarte important. Speră să înțelegeți că nu este cazul de acum încolo să mai speculăm. Cred că este cel mai frumos lucru pe care puteam să îl facem, să ieșim amândoi și să vorbim cu voi”, a adăugat Oana Roman.

