Mărturia uluitoare a unui preot care a ajuns în Iad! Ce se ascultă acolo: „Am crezut că ajung în Rai”

Un preot a devenit cunoscut după ce a făcut o serie de declarații de-a dreptul incredibile despre Iad. Bărbatul a explicat cu lux de amănunte cum a ajuns în situația respectivă, dar și ce părere are despre lumea de dincolo.

O mulțime de persoane se întreabă adesea cum arată Iadul și ce se întâmplă, de fapt, acolo. Un preot care a făcut un infarct și a fost nevoit să își petreacă zilele în spital a venit cu explicația pe care mulți o așteptau. Nu o să vă vină să credeți ce activități au demonii, de fapt.

Preotul mărturisește cum arată, de fapt, Iadul

Gerald Johnson este din Michigan, iar în 2016 a suferit un infarct care l-a făcut să petreacă mai multe ore inconștient. În acest timp, bărbatul mărturisește cu teamă în suflet că a ajuns în Iad, loc în care demonii își făceau de cap. Imaginea care i-a rămas adânc întipărită în minte este cea în care auzea cântecele Rihannei și ale lui Bobby McFerrin recitate într-un mod de-a dreptul sinistru.

„Acolo se cântă Umbrella de la Rihanna și Don’t Worry Be Happy de la Bobby McFerrin, dar nu în versiuni originale, ci cântate de demoni într-un mod atroce. Iadul chiar e atât de rău pe cât îți imaginezi. Nu l-aș dori nici celui mai mare dușman al meu”, a spus bărbatul pe TikTok.

În momentul în care a suferit infarctul, sufletul bărbatului s-a desprins de corp și a ajuns într-un loc care la prima vedere părea a fi Raiul. Ulterior, preotul avea să descopere că a ajuns în Iad, chiar dacă susține că a făcut multe fapte bune de-a lungul anilor.

„Spiritul meu a părăsit corpul fizic și am crezut că mă duc sus. Am crezut că am făcut atât de mult bine în timpul vieții și că am ajutat atât de mulți oameni, încât ajung în Rai, și, totuși, am coborât în iad. Lucrurile pe care le-am văzut acolo sunt de nedescris”, a mai adăugat preotul.