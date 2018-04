Actorul de 80 de ani este acuzat ca a intretinut relatii intime cu nepoata vitrega, in varsta de 33 de ani.

Totul a iesit la iveala dupa ce fostul iubit al acesteia a ucis-o cu sange rece, chiar in fata blocului unde locuia in New York, in 2015. Lamar Davenport era fostul partener al E’Denei Hines. Tanara a murit dupa ce iubitul ei a injunghiat-o de 25 de ori. Amandoi se aflau sub influenta drogurilor.

Marturii cutremuratoare despre Morgan Freeman!

Marturii cutremuratoare despre Morgan Freeman! Lamar Davenport, criminalul lui E’Dena Hines, a declarat in fata avocatilor ca tanara i-a dezvaluit totul inainte de a muri. Aceasta a precizat ca a facut sex cu bunicul ei, in…