Mărturii șocante făcute de interlopul care a înjunghiat doi baschetbaliști în Craiova: ”Era mai bine dacă mă lăsam omorât”

Doi baschetbaliști americani au fost înjunghiați pe o terasă din Brăila, în 2018. Principalul suspect în acest caz, interlopul Husein Daniel Gabriel, zis Dasaev, a fost arestat, iar acum s-a hotărât să vorbească pentru prima dată despre tentativa sa de omor.

Iată explicațiile oferite în scris de Gabriel Husein, și obținute de libertatea.ro.

„Intrarea in baie era blocată de un grup de indivizi de culoare, iar la cererea mea de a mă lăsa să trec, unul dintre ei s-a manifestat agresiv verbal. La insistențele mele de ai împinge uşor, m-a înjurat în timp ce mă privea în ochi. La ieșire am trecut iar printre ei și același tip ce avusese un schimb de replici cu mine îmi pune piedică și mă împinge cu cotul. Am ripostat cu un pumn, ce a declanșat un potop de lovituri din partea mai multor persoane de culoare ce îl însoțeau pe acel individ. Persoanele de culoare s-au bătut minute în șir și cu alte persoane în bar și în afara lui după plecarea mea. Dacă ar fi fost tăiați grav în baie sau în afara băii, cum sugerează procuratura, cu siguranță nu ar fi avut puterea să devasteze un bar întreg, să arunce cu mese, scaune și sticle, deranjând și lovind persoane care stăteau liniștite la alte mese, să continue liniștiți luptele corp la corp fără să leșine din cauza sângerării, decât dacă erau burdușiți de droguri și alcool pentru a fi imuni la durere (…) rei martori foarte curioși, inconștienți, neînarmați, neînfricați, au fost prezenți în mijlocul evenimentului, dar nu au intervenit ca să aplaneze conflictul și doar au avut rolul de observatori în timp ce ne loveam între noi, fără să explice ce căutau în acea împrejurare. Dacă erau niște simpli cetățeni cu spirit civic și frica lui Dumnezeu, ce au fost participanți fără voia lor la acest scandal violent, normal ar fi fost să contacteze imediat organele competente, să relateze în cel mai mic detaliu ce au văzut pentru a nu risca să fie acuzați de complicitate sau tăinuire, nu se lăsau căutați după două luni pentru a povesti niște aberații sub protecția anonimatului”, a mai spus Husein. „Nu s-a dorit aflarea adevărului, ci doar demonizarea persoanei mele în lipsa probelor, ca opinia publică să se uite într-o singură direcție și la un singur vinovat. Uneori am impresia că totul ar fi decurs mai bine dacă mă lăsam omorât în club. Trebuia să le facilitez sportivilor americani intrarea în baie, să termine definitiv cu viața mea, să mă omoare în bataie cu sticle, pumni și picioare, ca să scutesc procuratura de o anchetă dificilă. Asistăm la o premieră, unde palmaresul meu infracțional ajută la justificarea comportamentului lor agresiv, stabilesc că delictul comis a fost din cauza fricii a ce li se putea întâmpla și un argument solid pentru a fi puși în libertate. Foarte curios aș fi fost să știu cat de înverșunat susținea procurorul cauza decedatului (n.r. – Dasaev, dacă nu s-ar fi apărat)”, a încheiat Gabriel Husein.

Cei doi baschetbaliști înjunghiați au luat decizii diferite după ce au văzut moartea cu ochii. Darrel Bowie (25 de ani) a fost externat de la spitalul Floreasca din Bucureşti şi a ales să pună punct aventurii sale în România, iar Joseph McClain (24 de ani), ce fusese internat la Brăila, este acum în refacere. El nu a avut voie să călătorească cu avionul o perioadă de două săptămâni fiindcă a fost înjunghiat în plămâni.