Mărturiile cutremurătoare ale lui Fabio, artistul lovit cu lanțul în figură de tatăl vitreg: ”Mi se pune un nod în gât când mă uit în oglindă!”

Fabio Niță își trăiește visul: de a vedea toate țările lumii! A bifat până acum 185, de când a renunțat la iubită, ”am doar aventuri”, dar pandemia l-a oprit, pentru un timp. Trecutul îl bântuie, însă. Se uită în oglindă și vede cicatricea sub ochi. Iar pe cap are ditamai tăietura, după ce a fost lovit cu o sticlă. Tatăl său vitreg i le-a provocat, când artistul era doar de-o șchioapă. A povestit totul, cu emoție, pentru CANCAN.RO.

Amintirile care-l chinuiesc. Avea doar cinci ani. ”Mama îşi găsise un iubit, doar că era prieten cu paharul. Și ne agresa, atunci, fizic pe toți. Ne-a dat sticle-n cap, ne bătea cu cureaua, cu lanțul. Mama ajungea mereu la spital, în urma rănilor provocate. Am și azi coșmaruri. Din păcate, urmele rămase vor rămâne pentru toată viața pe fața mea. Copiii râdeau de mine, că arăt cu așa semn pe față, este foarte mare și vizibilă. Mai am una în cap, și mai urâtă. Ele vor râmâne mereu. Când văd persoane cu semne pe față pe stradă, parcă mi se pune un nod în gât. Cel mai urât moment este dimineața, când mă spăl pe dinți și mă uit în oglidă”, a povestit Fabio.

Visul lui Fabio Niță, să colinde pe tot globul: a văzut 185 de țăti!

Și-a făcut o iubită pe când avea 15 ani, dar i-a fost, puțin, teamă. Din cauza cicatricilor. Dar i-a spus direct ce și cum. ”Am spus adevărul, pentru că m-a întrebat din prima. A crezut că am făcut ceva, că sunt în neregulă, golănaș, să zic și am vrut să rezolv problema asta. S-a întâmplat înainte de a-mi deveni iubită”, a dezvăluit Fabio Niță. A fost ultima iubire de durată a celui care avea să devină cântăreț. ”De atunci, doar aventuri, nu am vrut complicații, pentru că eu mă hotărâsem să călătoresc”, a continuat artistul.

De 15 ani vede lumea! ”Am fost până acum în 185 de țări. Este visul meu, să mă plimb, să vizitez, să văd tot globul. Mai am 20 și îmi ating visul. Dacă îmi ajung banii? Bani am de la familie și de pe unde am lucrat, în mai multe locuri. Am lucrat și într-un laborator foto, timp de șase ani, am câștigat și din spectacole, până să vină pandemia. Plus că am avut un apartament, l-am vândut”, spune Fabio.

Pandemia l-a oprit, strânge bani pentru noul voiaj

Acum, stă cu tatăl lui și strânge bani pentru următoarea escapadă. Pregătește și o piesă, de toamnă, pe care o vede un adevărat hit. ”Deocamdată stau acasă să strâng alți bani. Am niște spectacole programate în toamnă, apoi fug pe undeva, să vedem. Urmează, acum, să intru în studio, să pregătesc o piesă nouă, de toamnă”, a încheiat solistul.

Fabio Niță și-a început cariera muzicală acum 12 ani. A ajuns mai pe la toate emisiunile din România. Prima apariție a fost la ”Duminica, în familie”, unde a câștigat premiul de popularitate, pe care i l-a acordat Mihaela Rădulescu. Au venit și spectacolele, diferitele emisiuni și întâlnirea cu Larisa Drăgulescu. Se cunosc de aproximativ 10 ani, timp în care au scos mai multe piese împreună, una chiar de curând.