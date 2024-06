Mărturiile tulburătoare ale angajaților Dedeman, după explozia teribilă. Cum au reușit să se salveze din calea flăcărilor

Angajații de la Dedeman Botoșani au făcut mărturii tulburătoare, după explozia teribilă. Oamenii aflați în interior au trăit momente de groază. Din disperarea de a se salva din calea flăcărilor, au recurs la gesturi extreme. Din păcate, nu toți au reușit să scape nevătămați. Cinci persoane se află în continuare în stare grave, iar trei sunt intubate și se luptă pentru viața lor.

Vineri, 7 iunie, la magazinul Dedeman din Botoșani, s-a produs o explozie puternică, urmată de un incendiu. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, având în vedere numărul persoanelor implicate. La fața locului, au sosit au fost alocate două autospeciale de stingere, o autospecială de transport personal victime multiple, două ambulanțe SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă, a transmis ISU Botoșani.

Explozia care s-a produs la magazinul Dedeman i-a luat prin surprindere pe angajații care își desfășurau activitatea. Disperați să se salveze din calea flăcărilor, oamenii nu au mai ținut cont de nimic. O femeie care lucra la etajul 1 al clădirii, acolo unde erau birourile, a fost surprinsă în timp ce cobora pe structura de metal, printre resturile de moloz.

Un angajat care se afla și el în magazinul de bricolaj a făcut mărturisiri tulburătoare despre momentul exploziei. Bărbatul a povestit că a căzut acoperișul pe el și s-a lovit la mână și la șold. De asemenea, aceasta descris imaginea durerii pe care a văzut-o în jurul lui, cum colegii săi au fost puși la pământ.

„A căzut acoperişul, rigips, ce a căzut pe noi. Erau doi băieţi care au fost puşi la pământ, tăiaţi pe faţă. Am ieşit prin geamuri afară. Am văzut oameni arşi, loviţi. Am fost lovit la mână, aveam sânge. M-am lovit la şold.”, a mărturisit un angajat al magazinului de bricolaj.