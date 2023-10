Mărturiile tulburătoare ale unei românce care a fost la un pas să-și piardă copiii în atacul din Israel. Cum au reușit să scape: „Am auzit cum îi împușcă”

Daniela Rozenfeld, o româncă aflată în Israel, a trecut prin momente cumplite după ce a crezut că și-a pierdut copiii în urma atacului grupării Hamas. Băiatul cel mare al femeii se afla cu prietena lui la un festival de muzică, în apropiere de Fâșia Gaza, moment în care a început războiul. Lumea s-a panicat teribil și a făcut tot posibilul să fugă din calea puștilor și a bombelor. S-au ascuns în buncăre și au așteptat să treacă primejdia. Cum a reușit fiul Danielei să scape din calea armelor?



Daniela, o româncă stabilită în Israel, a trecut prin momente de groază, la sfârșitul săptămânii trecute. Fiul ei cel mare împreună cu prietena lui au mers să se distreze la un festival în deșert, ce avea să țină 24 de ore. Nimeni nu prevestea ce nenorocire avea să se întâmple fix după sfârșitul concertului. Sâmbătă dimineața, gruparea Hamas a lansat atacul și a stârnit teroare în jur.

Toate persoanele au fugit din calea armelor și au încercat să se ascundă ore în șir. Din fericire, fiul româncei s-a adăpostit în buncăr ore bune, până când tatăl lui a venit și l-a salvat. În tot acest timp, femeia a stat în telefon cu băiatul ei, iar în jurul lui se auzeau țipete de disperare și durere. Au rămas marcați de imaginile devastatoare ale atacului.

CITEȘTE ȘI: DECRET EMIS DE ISRAEL DUPĂ ATACURILE ORCHESTRATE DE HAMAS. S-A INSTAURAT STAREA DE RĂZBOI. BREAKING NEWS

„Astăzi suntem bine, suntem acasă. Băiatul cel mare a fost la o petrecere, „Festivalul morţii” se numeşte azi. Băiatul cel mare cu prietena lui au trecut prin teroare acolo. Am crezut că i-am pierdut pe amândoi, pur şi simplu. Toată ziua am crezut că nu mai am copii. Au şi vorbit cu noi la telefon şi am auzit cum îi împuşcă, cum trag în ei şi cum fug.

Au intrat în ei, pur şi simplu să-i omoare. Imagini care nu ştiu dacă se pot reda prin cuvinte. Au intrat foarte mulţi terorişti şi au omorât în stânga şi în dreapta, fără să se uite. Patru ore am fost cu copiii în telefon, în timpul cât s-au ascuns, cât au fugit cu maşina, au tras în ei. Patru ore am auzit toate astea, toate ţipetele. După patru ore au reuşit să intre într-un loc mai sigur, în buncăr şi au stat acolo până la 8 seara. Apoi, soţul i-a adus acasă.

Au fost clipe ieri când am înţeles că amândoi sunt morţi. Erau clipe când trăgeau în ei şi atunci închideau telefonul că se ascundeau. Atunci, eu şi soţul eram siguri că nu mai sunt. (…) Ce s-a întâmplat ieri acolo nici noi nu pricepem cum a fost posibil. Unde au fost ai noştri, ce s-a întâmplat? Nu pricepem încă”, a mărturisit românca, la Antena 3.

CITEȘTE ȘI: ANDREEA TIVADAR, PANICATĂ DUPĂ CE ISRAEL A INTRAT ÎN STARE DE RĂZBOI. MANECHINUL ȘI-A LĂSAT FAMILIA ÎN “ȚARA SFÂNTĂ”, A VENIT ÎN ROMÂNIA, DAR… “AM VORBIT CU SOȚUL! PROBLEMA E…”

Daniela și familia ei s-au baricadat în casă

Daniela a făcut mărturisiri tulburătoare despre situația prin care trec locuitorii Israelului. Oamenii stau închiși în locuințe de frica bombelor și speră că situația se va rezolva. Străzile sunt închise până când autoritățile israeliene îi vor prinde pe luptătorii Hamas și vor pune capăt atacului. Situația încă este tensionată în Israel.

„Festivalul era un festival în aer liber care trebuia să țină 24h, de la ora 4:00 vineri până la ora 4:00 sâmbătă. Dar sâmbăta la 6.30 dimineața deja au început să tragă în ei, în toți. Pur și simplu incredibil, sunt una din mamele fericite care are copiii acasă, sunt mii de mame care acuma pur și simplu habar n-au unde sunt copii, dacă sunt în țară, dacă sunt morți, dacă sunt în garda, se ascund.

E o mare lipsă de informații. Încă sunt copii ascunși prin păduri, nu avem toate informațiile, că nimeni nu se aștepta așa ceva nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Mai intra un terorist, 2, mai scăpa din Gaza, dar ce s-a întâmplat ieri nici noi nu pricepem. (…) Suntem închiși, n-avem voie să ieșim. Străzile sunt închise până când nu îi prind pe toți teroriștii, noi, cetățenii de rând, stăm în casă“, a mai spus femeia, pentru sursa citată.