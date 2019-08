Mărturisiri care îți dau fiori! Fiul lui Marcel Toader a trăit experiențe paranormale la câteva zile de la moartea afaceristului

Au trecut aproape două săptămâni de la moartea fulgerătoare a lui Marcel Toader, iar fiul său a trăit experiențe paranormale la scurt timp după ce tragedia s-a abătut asupra familiei lor. Maximilian Toader a făcut mărturisiri despre aceste episoare, iar unora le dau fiori.

Fiul lui Marcel Toader, experiențe paranormale la câteva zile de la moartea afaceristului

Unicul copil al lui Marcel Toader a povestit în cadrul unui interviu oferit de curând că, deși nu l-a visat pe părintele său, el a avut câteva experiențe paranormale. Potrivit declarațiilor lui Maximilian Toader, în unele zile, i-a simțit prezența afaceristului și a primit și alte semne stranii, care sunt întâlnite în credința populară. De altfel, potrivit specialiștilor, sufletele celor care părăsesc această lume mai rămân pe Pământ cel puțin 40 de zile până să treacă în Lumină.

“Nu l-am visat pe tata, dar am primit niște semne care m-au făcut să simt prezența tatălui meu. Am lăsat câte un pahar cu apă în trei locuințe: în apartamentul său, în Constanța și la locuința mea. Am observat că din paharul lăsat în apartamentul său apa era consumată cam un sfert. Am auzit că semnul acesta se traduce cumva, și anume că sufletul său a fost acolo. Noi suntem mai bine acum, la fel și mama, încercăm să acceptăm situația”, a povestit Maximilian Toader pentru click.ro.

Deși se află la o distanță de peste 200 de kilometri de locul în care tatăl său își doarme somnul de veci, tânărul merge săptămânal acolo. El își dorește să se ocupe de pomeni împreună cu bunica sa. Din nefericire, problemele cu casa în care a locuit tatăl lui și unde se acumulaseră datorii uriașe la întreținere sunt acum în grija lui. “Prima noapte a fost destul de grea pentru bunica, însă m-am asigurat că nu va dormi singură. A rămas cu cineva. A doua noapte a preferat însă să nu mai fie supravegheată. Cu apartamentul tatălui, deocamdată mă gândesc să văd cum se poate proceda. Sunt niște probleme și încerc să le rezolv”, a mai spus băiatul lui Marcel Toader.

Marcel Toader a murit la vârsta de 56 de ani

Vă reamintim că omul de afaceri Marcel Toader a murit pe 3 august, în urma unui infarct. Tragedia s-a produs în casa unui prieten, situată în Periș, o localitate din județul Ilfov. Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru ca inima afaceristului să repornească. Fostul soț al Mariei Constantin a fost înmormântat pe 7 august. El a fost condus pe ultimul drum de mama sa, Rădița, de fosta nevastă, Raluca, și de unicul său fiu, Maximilian. După înmormântare, Maximilian și mama lui, Raluca, au plecat la București, iar bunica Rădița Toader a rămas în apartamentul ei din Constanța.