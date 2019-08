Maximilian Toader, prima apariție la TV după ce tată lui a murit! A povestit cum a aflat de tragedie

Maximilian Toader, prima apariție la TV după ce tată lui a murit! Emoționat, Maximilian a povestit, la Star Matinal, cum a primit vestea că tatăl său a suferit un infarct și a mărturisit că a aflat de moartea acestuia abia după ce a ajuns la casa unde Marcel Toader mersese pentru a se relaxa.

Maximilian a fost sunat de cel mai bun prieten al tatălui său, iar acesta i-a transmis că Marcel Toader a suferit un infarct. Când a ajuns la locul tragediei, un polițist i-a transmis ”Condoleanțe”. Își aduce aminte că nu a avut nicio reacție, ci a rămas ”stană de piatră”. ”Tatăl meu nu a fost genul de om să se plângă”, mai spune Maximilian Toader.

“Era o zi de sâmbătă, tatăl meu s-a dus la un vechi prieten de al lui, undeva în Periş, stăteau la un grătar, piscină. Eu eram undeva în Colentina. Pe mine m-a sunat cel mai bun prieten al lui că tata a suferit un infarct. Nu mi-au spus că a decedat. Am ajuns acolo şi în momentul în care m-am dat jos din maşină am văzut o maşină din poliţie, m-am întâlnit cu o salvare pe drum. A fost venit poliţistul la mine şi mi-a spus: Condoleanţe! Nu am mai avut reacţie. Am rămas stană de piatră. Eu îl luam de acasă, ştiam ce mănâncă, îl duceam la piaţă, nu mai fuma la fe de mult, nu mai bea la fel de mult. Nu pot să îmi explic. Tatăl meu nu a fost genul de om să se plângă. Ţinea totul în el. Supărările s-au adunat, cu firma, cu proiectele, cu căsniciile”, a declarat Maximilian Toader.

”Să nu mă umilesc pentru nimic în lume”

Totodată, Maximilian Toader a dezvăluit și care a fost ultimul sfat primit de la tatăl său.

“Era fericit. Îi dorea să muncească alături de mine, voia să mă înveţe meseria aceasta, cu piscinele. Făceam planuri împreună. (…) Să fiu om până la capăt, să nu mă umilesc pentru nimic în lume”, a mai spus Maximilian Toader.