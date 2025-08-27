Acasă » Știri » Maya, fiica Antoniei, a împlinit 15 ani! Ce tort simplu a avut și cum s-a distrat alături de mama ei

Maya, fiica Antoniei, a împlinit 15 ani! Ce tort simplu a avut și cum s-a distrat alături de mama ei

De: Redacția CANCAN 27/08/2025 | 17:38
Maya și-a sărbătorit ziua de naștere / FOTO: Instagram
Fiica Antoniei împlinește 15 ani și a avut parte de o petrecere superbă alături de prieteni și familie. Cântăreața nu a putut lipsi de la aniversarea adolescentei sale și s-a distrat alături de toată lumea. 

Maya împlinește 15 ani, iar celebra cântăreață i-a pregătit o petrecere specială pentru a marca momentul. Adolescenta și-a sărbătorit ziua alături de cei apropiați, bucurându-se de muzică, dans și voie bună. Alături de ea a fost și tatăl ei, Vicenzo Castellano și partenera sa. Fiica Antoniei a atras toate privirile printr-o ținută neagră, elegantă și delicată, care i-a evidențiat frumusețea și trăsăturile tinerești.

Maya, petrecere superbă cu ocazia zilei naștere

Momentul dulce al serii a fost tortul superb, dar simplu, într-o nuanță de albastru, pe care era scris „Tanti auguri Maya!”, mesaj în italiană ce înseamnă „La mulți ani, Maya!”. Antonia a împărtășit cu fanii și imagini de la petrecere, surprinzând un moment plin de energie și bucurie, atunci când a deschis sticlele de șampanie alături de fiica ei, transformând aniversarea într-un adevărat spectacol.

Maya locuiește cu tatăl ei în Italia, însă păstrează o legătură foarte apropiată cu mama sa. Antonia și fiica ei vorbesc des, iar artista nu ezită să fie prezentă în momentele importante din viața adolescentei. Mai mult, micuța îi moștenește trăsăturile delicate, fiind adesea asemănată cu mama sa nu doar la chip, ci și prin eleganța naturală pe care o transmite.

Cum este Antonia în rolul de mamă

Cântăreața a trecut prin mari schimbări de când a devenit mamă, subliniind că a învățat să fie răbdătoare, să iubească necondiționat și să găsească puterea de a lupta chiar și în momentele dificile. Antonia recunoaște imperfecțiunile proprii, dar transmite că iubirea ei pentru copii este autentică și profundă, considerându-i cel mai valoros dar pe care viața i l-a oferit.

„Nu știam nimic despre viață, dar cumva, odată cu ei, am început să învăț tot ce contează. Nu a fost ușor. Am crescut împreună. N-am fost niciodată mai obosită, mai speriată și mai plină de dragoste că de când am devenit mamă. Ei mi-au dat un sens nou în fiecare lucru mic. M-au învățat să fiu răbdătoare, să iubesc fără condiții, să lupt chiar și când nu mai am putere. Nu sunt o mamă perfectă, dar iubirea mea pentru ei e. Și sper că, dincolo de toate greșelile mele, vor simți asta. Ați fost și veți fi întotdeauna cel mai frumos dar pe care l-a putut primi față aia tânără care abia învăța să trăiască!”, a scris Antonia pe rețelele de socializare.

