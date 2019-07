Sultanul Muhammad V al Malaysiei a renunțat la tron pentru a se căsători cu femeia pe care o iubea la nebunie. Este vorba despre regina frumuseții din Rusia, Rihana Oksana Veovodina. Doar că după numai jumătate de an, cei doi, care au un copil împreună, au divorțat.

Fostul rege al Malaysiei a abdicat de la tron pentru a se putea căsători cu Oksana. Muhammad V de Kelantan (50 de ani) s-a logodit cu rusoaica de 27 de ani în noiembrie 2018. În ianuarie 2019 a abdicat, după ce fotografii intime cu cei doi au apărut în presă.

Conform Daily Mail, fostul suveran și fosta sa soție au devenit părinți în luna mai a acestui an. Ei au un băiat, însă au depus actele de divorț.

Cu doar 10 zile în urmă, Oksana scria pe rețelele sociale că este atât de fericită alături de soțul ei, de care s-a îndrăgostit la prima ei vizită în Malaysia.

„După prima întâlnire, eu și viitorul meu soț am păstrat legătura, prin telefon, în fiecare zi. Voiam să ne vedem iar și iar, dar a fost foarte greu din cauza distanței dintre noi (…) Apoi am primit o invitație să merg în Malaysia cu mama mea. Am apreciat că am avut ocazia să vizităm țara și ne-am îndrăgostit de ea. Nu voi uita niciodată o noapte romantică pusă la cale de soțul meu, care mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine din prima clipă. Acesta este începutul poveștii noastre”, a scris Oksana pe Instagram, potrivit protv.ro.