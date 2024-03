Mega-scandalul din divorțul cu iz de amantlâc, EPISODUL 2! Cântăreața de muzică populară rupe tăcerea: ”M-a aruncat în brațele lui Gabi!”

Cunoscuta cântăreață de muzică populară și de manele a devenit o femeie liberă, după divorțul cu scântei, în care fostul soț a măturat cu ea! Iar apoi și-a găsit liniștea lângă managerul ei, Gabi, cel despre care Daniel a spus că îi era amant Marianei Cosmici. Doar că artista nu a mai rezistat criticilor aduse de fostul soț și a rupt tăcerea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. A vorbit despre tot, despre amantlâc, despre fosta soacră, despre cel alături de care și-a văzut viitorul în roz!

Mariana Cosmici a preferat tăcerea. Nu a scos un cuvânt, după ce Daniel Alexandru, fostul soț, o ”spulbera” înainte de divorț (Vezi AICI detaliile). Dar cântăreața nu a mai rezistat și și-a spus of-ul, în CANCAN.RO. A adus și argumente, discuții purtate cu el, dar și un filmuleț, prin care vrea să-și dovedească nevinovăția.

Filmarea cu scandal, din casa fostei soacre: ”A zis că noi am bătut-o!”

A înșirat tot coșmarul prin care spune că a trecut. ”El a spus că mama lui a fost bătută, că a venit Poliția, că m-a dat afară din casă, iar eu vă arăt că asta e total neadevărat. Așa mi se pare normal, să arăt.

În acea filmare, când m-am dus să-mi văd copiii, sunt în casă la fosta soacră, când a zis ea că noi am sechestrat-o. Dar, dacă vă uitați atent, la un moment dat zice că noi am intrat cu japca. Și apoi spune că ne-a dat drumul cu bună credință. Iar el nu era acasă și, cu toate astea, a zis că noi am bătut-o.

Singura chestie a fost că tata și cu soția lui au ținut-o să nu mă mai lovească. Și, probabil, cum au ținut-o, ea fiind femeie foarte în vârstă, s-o fi învinețit. Dar eu am avut ochiul vânăt, iar în momentul de față, la ochi am rămas cu o umflătură. De atunci, de când m-a lovit și am avut ochiul vânăt”, a declarat Mariana Cosmici, pentru CANCAN.RO.

”M-am trezit după opt ani, am fost manipulată de el!”

Artista mai spune că a fost manipulată chiar de la începutul relației, în urmă cu opt ani. ”Acest om m-a manipulat atâția ani, pentru că eu, practic, m-am trezit după opt ani, mie cam toată lumea îmi zicea: măi, fato, ești proastă! Îmi spuneau să mă uit în jur, că mă manipulează cu totul!”, a spus Mariana.

Probleme au apărut și cu meseria ei, de cântăreață. Asta pentru că lucra noaptea și a avut o cerință de la soțul ei. ”El a zis că nu știa unde plec eu noaptea! Dar el știa tot, că mă duc la studio! Există martori care au văzut că el mergea cu mine la fiecare cântare. Și, la un moment dat, am zis: uite cum facem, tu ziua mergi la muncă, seara, trebuie să lucrez și eu, că mă duc și eu la un studio, să fac muzică, pentru că asta-mi place.

Mama lui nu putea, nu voia, găsea mereu motive să nu stea cu copiii, eu i-am zis: cum stau eu ziua, normal ar fi să stai și tu seara cu ei. Și de aici a plecat totul.

Și a mai fost asta cu Gabi, deși el îl cunoaște foarte bine. Au vorbit la telefon, știa despre ce este vorba, dar a preferat să spună că aveam o relație extraconjugală ca să iasă el bine din toată situația asta”, a continuat Mariana.

Managerul i-a furat inima în urmă cu trei luni: ”M-a aruncat în brațele lui!”

Tot ea spune că, de fapt, fostul soț a fost cel care a împins-o în brațele celui care-i este manager. ”Gabi este managerul meu și, până la urma urmei, m-a aruncat în brațele lui, să zic așa. Avem o relație de vreo trei luni. Păi dacă el, practic, m-a aruncat în brațele lui?! Atunci, când eram cu soțul meu, nu era nimic între mine și Gabi. Dar el știe foarte bine asta. Atunci, eu aveam căsnici amea, Gabi avea relația lui. Fostul soț știe foarte bine de Gabi. M-a luat de acasa, s-au salutat, au vorbit despre proiecte și așa mai departe.

Apropo ! A vrut să păstreze numele meu de familie, că el luase numele meu, el se numea Berbec, și nu am fost de acord în instanță să rămână pe numele meu, așadar, a revenit la Berbec. Spun asta, pentru că i se potrivește numele anterior mult mai bine! Nu merită să poarte numele meu și al fetelor”, a spus solista de muzică populară.

A suferit când a fost izolată de copii

Mariana Cosmici a mai povestit cât a suferit după despărțirea de copii, care ajunseseră la fosta soacră. A slăbit enorm, dar acum și-a revenit. Și îi merge chiar bine și pe plan profesional.

”Acum, de când m-am despărțit de el, am și proiecte noi, scot o piesă superbă, videoclipuri, am 3-4 piese la activ pe care le lucrez… Consider că m-am împlinit, să zic așa. Dar eu, ca mamă, să nu-mi văd copiii atâtea luni de zile și să fiu și înjurată, și scuipată, și așa mai departe… Nu pot să vă spun cât am slăbit!

Da, am suferit. Lumea care mă vedea pe stradă zicea: măi, fetiță, ce e cu tine? Păi ce să fie? N-am copiii lângă mine, pentru că eu am vrut acești copii.

Dar, mă rog, el a zis că s-a despărțit de mine! A avut norocul să bage actele de divorț, pentru că a luat actele din casă! Din 2019 l-am amenințat cu divorțul, numai prietena mea de câte ori ne-a împăcat! Și tata, care îmi zicea: măi, fată, te rog frumos, deschide-i ușa și stați de vorbă. Îi spuneam lui tata că nu mai vreau! Trebuie să înțeleagă toată lumea că nu mai vreau!

Rămâne, însă, tatăl copiilor mei. El a aruncat foarte mult noroi în mine, dar rămâne omul care este tatăl copiilor mei și cu asta basta! Eu nu mi-am învățat copiii că tati e nu știu cum, nu, el este și va rămâne un erou pentru copiii mei. Așa îmi doresc eu să știe copiii, deși nu se implică deloc”, a mai spus Mariana, care a încheiat: ”Domiciliul fetelor este la mine, custodie comună, pentru că așa am vrut de la bun început, nu am vrut război, el a luat copiii și a plecat pe furiș de acasă!”

