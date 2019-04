Mesaj uluitor primit la redacție: ”Mă sinucid din cauza doctorului Cristian Andrei!”

Pe adresa pont@cancan.ro a sosit un mesaj de-a dreptul uluitor. Tóth Zoltán, nemulțumit de faptul că renumitul doctor Cristian Andrei nu s-ar fi ținut de cuvânt și nu l-a ajutat – așa cum promisese – amenință cu… sinuciderea. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, prezintă punctul de vedere al domnului Tóth Zoltán, așteptând, bineînțeles, și replica domnului doctor Cristian Andrei.

Mesajul primit în redacție este următorul:

”Buna Ziua,

De o luna cer ajutor disperat din partea programului Joc Responsabil unde mi s a promis ca voi fii sprijinit, marele doctor Cristian Andrei mi a facut un plan de recuperare psiho-sociala, prin Messenger m a trimis sa Imi caut o chirie ca asociatia Imi va plăti, evident am umblat, am gasit insa nu s a mai tinut de cuvant, batandu-si joc de un cu probleme psihice, va atasez si doveziile inainte de sinuciderea mea, Da,ati citit bine doctorul Cristian Andrei mi a cauzat sinuciderea! Cel care s a sinucid, adica eu Tóth Zoltán! In urmatorul mai atasez si planul pe care marele doctor mi l a intocmit sí nu s a respectat!”

Nemulțumirea lui Tóth Zoltán are ca punct de plecare programul ”Joc Responsabil”, iar doctorul Cristian Andrei – așa cum reiese din mesajul transmis de bărbatul în cauză, a întocmit un plan de recuperare psiho-socială, promițând – totodată – că ”asociația va plăti” dacă Tóth Zoltán își va găsi ”o chirie”. Mai mult, Tóth Zoltán mărturisește că este un om cu probleme psihice, doctorul Cristian Andrei cunoscând această problemă.