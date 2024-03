Mesajul postat de Bogdan de la Ploiești, după ce Cristina Pucean a anunțat despărțirea: ”Sunt recunoscător că mă ierți când păcătuiesc”

Bogdan de la Ploiești și-a surprins fanii cu un mesaj neașteptat, după ce Cristina Pucean a anunțat despărțirea. Celebrul manelist a mărturisit că este recunoscător pentru că ”păcatele” îi sunt iertate. Mai mult decât atât, a ținut să îi adreseze o rugăminte lui Dumnezeu.

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă acum a ajuns la final. Despărțirea a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că în ultima perioadă cei doi erau de nedespărțit. Se afișau peste tot împreună și au dat de înțeles că se înțeleg minunat. Dar iată că relația nu a mai funcționat. Dansatoarea a fost cea care a anunțat separarea, iar artistul a reacționat, ulterior.

Cristina Pucean nu a oferit detalii despre despărțire, iar fanii sunt curioși să afle ce s-a întâmplat și ce are de spus Bogdan de la Ploiești despre situație. Ei bine, în urmă cu doar câteva ore, manelistul a publicat un mesaj surprinzător. Acesta i-a mulțumit divinității pentru tot ce are și pentru că i-au fost iertate ”păcatele”. Mai mult decât atât, cântărețul a avut și o rugăminte pentru Dumnezeu.

„Bunul nostru Dumnezeu, în primul rând, țin să mulțumesc pentru sănătatea ce mi-o acorzi mie și familiei mele, pentru că am prieteni uniți care mă iubesc și o soră minunată care ar face orice pentru mine.

Mulțumesc că am dreptul la educație, la un viitor mai bun și că am șansa să fac ceva deosebit în viață. Sunt recunoscător că mă ierți când păcătuiesc sau dacă mai scap cate o vorbă oribilă și că îmi dai 0 nouă șansă întotdeauna.

Mulțumesc că nu duc lipsă de nimic, că am ce manca, am unde pune capul seara când mă odihnesc, și că am un acoperiș deasupra capului. Te rog, ajută-i pe cei nevoiași iartă-le păcatele și vorbele urâte căci nu știu ce spun la mânie.

Dă-le sănătate tuturor oamenilor si putere celor bolnavi, să treacă cu bine peste toate necazurile abătute asupra lor. Te rog să ai grijă de mine și familia mea, să ne dai sănătate, bucuri mereu, fericire, împliniri și să ne ierți păcatele făcute fără intenții.”, a scris Bogdan de la Ploiești, pe Instagram.