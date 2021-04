Mesajul sarcastic lăsat de un profesor de engleză în albumul de final de liceu al unei foste eleve: “Încă nu-mi vine să cred că asta a scris”

Alături de părinți, profesorii sunt modele de urmat pentru mulți dintre copiii… Este și cazul unei tinere din Anglia care, recent, a avut parte de o surpriză după ce a deschis albumul de final de liceu. La un moment dat, ea a citit mesajul pe care i l-a lăsat fostul dascăl de limba engleză și a decis să împărtășească experiența sa pe social media.

Cuprinsă de nostalgie, @Arcticashhh, așa cum se numește pe Twitter tânăra, a răsfoit albumul de final de liceu. În momentul în care a ajuns la pagina pe care fostul profesor i-a lăsat câteva gânduri, aceasta a avut un mic șoc. Fără să stea prea mult pe gânduri, ea a făcut repede o poză și a publicat-o, punând la descriere următoarele mărturisiri: “Încă nu-mi vine să cred că asta este ceea ce a scris profesorul meu de engleză în album, când am plecat de la școală”.

Uimirea ei a atras curiozitatea multor persoane, care au citit imediat rândurile scrise de dascăl.

“Ashleigh, uneori, când merg acasă, eu nu pot să dorm din cauza voicii tale enervante care nu se oprește, continuă să îmi sune în urechi, asemenea celei mai rele torturi cunoscută de om. Asta este tot. Mult succes. Mr Seedat” sunt rândurile pe care fostul profesor le-a așternut în albumul de final de liceu.

Postarea tinerei a strâns aproape 100.000 de like-uri pe Twitter, iar ea a precizat într-un comentariu: “Pot să adaug că domnul Seedat a fost un profesor amuzant și sarcastic și sunt aproape convinsă că a scris ceva nostim în albumele tuturor celorlalți”.

still can’t believe this is what my english teacher wrote in my book when I left school pic.twitter.com/Q9dFBGhcBP

— Ash 🐨 (@arcticashhh) April 6, 2021