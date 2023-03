Mesajul terifiant de adio al tatălui criminal din Alba Iulia! Plănuise bărbatul tot? „Mi-am pierdut familia”

O crimă teribilă a avut loc în Alba Iulia, acolo unde un tată și-a ucis copilul de numai un an, iar apoi și-a luat și el viața. Înainte de a face îngrozitoarea crimă bărbatul a avut un schimb de replici cu fost parteneră și a scris un mesaj de adio, pe care l-a publicat în mediul online. În scrisoarea de adio, bărbatul lăsa de înțeles că ar putea recurge la asemenea fapte.

În noapte de sâmbătă spre duminică, bărbatul a avut un schimb de replici acide cu mama copilului, prin mesaje. Femeia s-a speriat și a alertat autoritățile, bănuind tragedia ce avea să se întâmple. Însă, atunci când oamenii legii au reușit să pătrundă în apartamentul bărbatului crima deja fusese făcută.

Tatăl ucigaș și mama copilului fuseseră împreună timp de doi ani, însă în luna octombrie a anului trecut s-au despărțit. Copilul de un an a fost lăsat în grija mamei, iar tatăl îl vedea doar în weekend. Acest lucru îl deranja teribil, fapt pe care l-a scris și în mesajul său de adio.

„Daaaa, mi-am pierdut familia. Am construit familia această din nimic dorind să ofer o viață mai bună de familie băiatului meu decât am avut eu și toate astea mi-au fost furate. Experiența în familie a fost cel mai plăcut sentiment trăit vreodată, până când mi s-a furat posibilitatea să văd băiatul cum crește și se dezvoltă.

Mi s-a furat primul Crăciun al lui D. care puteam să îl petrec în familie, să petrec ziua mea de naștere de când s-a născut el în familie, revelionul, ziua lui de naștere și botezul băiatului de care nu am știut și nu am fost invitat pentru a nu îl ofensă pe A. care a manipulat-o pe față”, a scris Bogdan, în mesajul de adio.

„Încă pot alege”

În mesajul său, bărbatul s-a arătat revoltat de faptul că un alt om este lângă fiul lui și că bebelușul va crește și îl va vedea pe acela drept tată. Bogdan sublinia cât de mult suferă pentru că nu este lângă fiul lui, iar în finalul mesajului său lăsa de înțeles că „încă poate alege” soarta micuțului, prevestind tragedia ce avea să urmeze.

„De ce ai făcut asta C.? De ce le dai la străini băiatul meu și viață de familie pe care eu mi-am dorit-o? De ce e mai important să fie golanul acela de A. la ziua băiatului meu decât eu că și tată? Cine e bărbatul care împingea căruciorul băiatului meu? De ce nu am știut că i-ai dat o nouă figura paternă lui D.? T. S. din M.? Cum ai permis necunoscutului acesta să fie în aceeași casă cu bebelușul meu? Ce știi despre el? De ce îți bați joc de băiatul meu?

Nu am fost eu un tată suficient de bun, cine e acest bărbat? V-am întrebat ce planuri de viitor aveți cu băiatul meu? Și nu ați spus nimic. Eu țin la familia mea, la băiatul meu dar de ce te lași manipulată de C. C.? Cine e tatăl dacă îl întrebi pe D? Eu care îl văd câteva ore în weekend sau bărbatul ăla care îi împinge căruciorul zilnic și stă în aceeași casă cu el?

De ce eu trebuie să îmi văd copilul pe care l- am dorit cu porția și necunoscutul ăla se preface că îmi iubește copilul doar că să primească ceva? Am crezut că dau bani pentru copil, nu că să îl întreții pe bărbatul ăla. Încă pot alege”, a mai scris Bogdan, în mesajul de adio.

