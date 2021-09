Mesajul transmis de Adrian Wiener: ”România trece printr-o catastrofă umanitară”

Medicul Adrian Wiener a transmis un mesaj pe rețelele de socializare referitor la evoluția pandemiei de coronavirus în România. Acesta susține că țara noastră ”trece printr-o catastrofă umanitară”.

Pe Facebook, medicul Adrian Wiener a transmis un mesaj referitor la pandemia de coronavirus din România. În prezent, țara noastră se confruntă cu cel de-al patrulea val pandemic. În ultimele 24 de ore, s-au înregistrat peste 12.000 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, 176 de decese, iar în secțiile de Terapie Intensivă sunt internați 1364 de pacienți. Dintre persoanele internate, 315 sunt minori, 299 fiind în secții, iar 16 la ATI.

”România trece printr-o catastrofă umanitară.

În ultimele 24 de ore am înregistrat o mortalitate peste dublul Europei și de 6 ori mai mult decât media lumii. 10.000 de persoane internate în spital, dintre care 300 de copii. Peste 1000 de oameni cu formă severă sau critică de boală luptă pentru fiecare respirație pe un pat de ATI.

Din totalul deceselor raportate ieri în lume 5% sunt români. 11,5% din decesele Europei sunt în România. Covârșitoarea majoritate a acestor decese erau evitabile; prin vaccinare, prin măsuri de protecție.

Cauzele pentru care am ajuns la această implozie socială sunt multiple:

– Scăderea încrederii în autorități, in decidenți, în clasa politică; de înțeles după 30 de ani de viermuială, impostură, jaf și exhibiționism politic înfiorător;

– Atomizarea societății în care trăim; lipsa acuității pentru binele comun; zidurile pe care le-am ridicat în jurul nostru. Lipsa coeziunii face aproape imposibil efortul colectiv necesar în cazul unei catastrofe;

– Gradul redus de alfabetizare științifică; lipsa gândirii critice; vocea criminală a antivacciniștilor militanți a răzbătut și are ecouri în mult prea mulți dintre compatrioții noștri: “vaccinul îți modifică ADN-ul, ”devii infertil”, ”e un experiment”, ”e doar o gripă”, “asasinii”, “botnițele” – expresii care au ucis și vor continua să ucidă oameni. La propriu.

– Politizarea crizei sanitare – hienele politice care au decredibilizat permanent orice măsură, orice îndemn, orice decizie pentru a mai câștiga “favorabilitate” sau “intenție de vot” sau care or mai fi indicatorii de prin sondaje. Avem un partid care a asumat doctrinar antivaccinismul; acești oameni au cimitire în spate. Au întreținut constant și susținut ezitarea la vaccinare.

Evoluția catastrofei în desfășurare depinde, pe termen scurt, de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, mai puțin de decidenți. Dacă alegem sau nu să fim parte a efortului de diminuare a transmiterii comunitare; dacă alegem să purtăm mască, să evităm deplasările neesențiale, să ne vaccinăm- dacă nu am făcut-o încă. De cum reușim să avem grijă unii de alții. Decizia fiecăruia dintre noi și a noastră ca și comunitate poate avea impact asupra numărului de decese, asupra încărcării secțiilor de ATI, asupra suferinței de nedescris din spitale”, este mesajul transmis de Adrian Wiener.

Sursă foto: Pixabay