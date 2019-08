Mesajul transmis de Alexandru Cumpănașu după ce s-a aflat că ADN-ul din oasele găsite în casa lui Dincă este al nepoatei sale

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a declarat, vineri seară, că ADN-ul din oasele găsite de la domiciliul lui Gheorghe Dincă și analizate de INML este al nepoatei sale.

Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii i-au transmis ministrului Justiției că ADN-ul este al Alexandrei, iar ulterior, Ana Birchall a informat familia minorei. Institutul Național de Medicină Legală (INML) a transmis către DIICOT raportul de expertiză medico-legală antropologică privind examinarea materialului osos și dentar identificat în urma percheziției domiciliare efectuate la locuința lui Gheorghe Dincă.

Totodată, anchetatorii au identificat, în urma perchezițiilor de vineri de la casa lui Gheorghe Dincă, alte fragmente osoase și probe biologice care urmează a fi analizate din punct de vedere genetic și antropologic, informează reprezentantul DIICOT. Percheziția va fi reluată sâmbătă.

Alexandru Cumpănașu a transmis și un mesaj pe contul său de Facebook.

”Oameni buni ai acestei tari care ne-ati fost alaturi. ALEXANDRA ESTE CONFIRMATA DECEDATA de testele ADN😭😭😭😭😭😭😭😭. Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu Am esuat. Nu am reusit sa salvez viata acestui minunat copil. Daca as fi aflat cu cateva ore mai devreme macar de ora 2100 joi…😢😢😢. STATUL ESTE CEL CARE A OMORAT-O! Dar va promit CA NU VA SCAPA PICIOR DE POLITICIAN, PROCUROR, POLITIST, JUDECATOR, STS-ist. Asta tine de mine. Si voi rascoli tot acest sistem cu orice pret😡😡😡😡😡😡😡😡😡.#112vreausatraiesc.”, a scris Alexandru Cumpănașu pe contul său de Facebook.