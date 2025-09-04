Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu după ce a revenit în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a revenit în România pentru prima dată după moartea iubitului ei Felix Baumgartner. Vedeta a participat la un moment cu o încărcătură emoțională, un eveniment aviatic organizat în memoria fostului său partener unde a fost întâmpinată cu emoție de toți cei prezenți.

Mihaela Rădulescu a revenit recent în România după tragicul accident de parapantă, care a avut loc pe 17 iulie, în urma căruia partenerul său Felix Baumgartnern și-a pierdut viața. Vizita nu a fost anunțată public, însă a explicat exact motivul emoționant care a determinat-o să revină. Cei doi au format un cuplu mai mulți ani, iar vedeta a spus în repetate rânduri că această relație i-a schimbat total perspectiva asupra vieții.

Mesajul emoționant al Mihaelei Răulescu, după ce a revenit în țară

Pentru a-i aduce un ultim omagiu, Mihaela Rădulescu a revenit în România și a participat la Bucharest International Air Show (BIAS), desfășurat la Aeroportul Internațional Băneasa „Aurel Vlaicu” și la Romaero. Evenimentul, unde ar fi trebuit să fie prezent și sportivul austriac, i-a adus multă emoție și durere în suflet Mihaelei Rădulescu.

În mesajul publicat, fosta prezentatoare TV a declarat ca și-ar fi dorit ca sportivul austriac să aibă șansa să zboare și în România. Vedeta a dezvăluit că emoțiile au cuprins-o profund atunci când i-a văzut elicopterul partenerului său, dar și pe colegul său care purta însemnele acestuia. Publicul a așteptat-o cu căldură, iar îmbrățișările și cuvinte frumoase venite din partea fanilor au contat foarte mult, mai ales în aceste momente.