Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu după ce a revenit în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner

De: Mirela Loșniță 04/09/2025 | 18:25
Sursă foto: Facebook

Mihaela Rădulescu a revenit în România pentru prima dată după moartea iubitului ei Felix Baumgartner. Vedeta a participat la un moment cu o încărcătură emoțională, un eveniment aviatic organizat în memoria fostului său partener unde a fost întâmpinată cu emoție de toți cei prezenți. 

Mihaela Rădulescu a revenit recent în România după tragicul accident de parapantă, care a avut loc pe 17 iulie, în urma căruia partenerul său Felix Baumgartnern și-a pierdut viața. Vizita nu a fost anunțată public, însă a explicat exact motivul emoționant care a determinat-o să revină. Cei doi au format un cuplu mai mulți ani, iar vedeta a spus în repetate rânduri că această relație i-a schimbat total perspectiva asupra vieții.

Pentru a-i aduce un ultim omagiu, Mihaela Rădulescu a revenit în România și a participat la Bucharest International Air Show (BIAS), desfășurat la Aeroportul Internațional Băneasa „Aurel Vlaicu” și la Romaero. Evenimentul, unde ar fi trebuit să fie prezent și sportivul austriac, i-a adus multă emoție și durere în suflet Mihaelei Rădulescu.

În mesajul publicat, fosta prezentatoare TV a declarat ca și-ar fi dorit ca sportivul austriac să aibă șansa să zboare și în România. Vedeta a dezvăluit că emoțiile au cuprins-o profund atunci când i-a văzut elicopterul partenerului său, dar și pe colegul său care purta însemnele acestuia. Publicul a așteptat-o cu căldură, iar îmbrățișările și cuvinte frumoase venite din partea fanilor au contat foarte mult, mai ales în aceste momente.

„Am fost alături de el și pentru el încă din Ziua 1, când învăța cum să răstoarne elicopterul, în Arizona. După aceea, am fost împreună aproape la toate show-urile aviatice din lume în care Felix trebuia să performeze. Dar cel pe care îl așteptam cel mai mult dintre toate era cel din România – ar fi fost primul lui show aviatic în țara mea și mândria mea cea mai mare în fața familiei, prietenilor, fanilor și a presei. L-am planificat atât de bine și în atât de multe detalii, dar… Acum, imaginați-vă bucuria mea când Mirko și întreaga echipă fantastică de la @theflyingbulls m-au invitat să merg cu ei și să îl onorez pe Felix acolo. E greu de explicat roller-coasterul emoțional pe care a trebuit să-l trăiesc din nou, văzând elicopterul lui Felix, pe Mirko purtând insigna lui și realizând o performanță absolut perfectă sus, cu elicopterul, iar colegii săi extraordinari arătându-mi dragoste, respect și o prietenie adevărată. La toate acestea se adaugă zâmbetele și îmbrățișările a atât de multor oameni, prieteni sau doar necunoscuți, toți gândindu-se la Felix și la mine, wing-girl-ul lui. Dacă există un loc fericit după o asemenea tragedie în viața cuiva, acel loc este despre oamenii care se implică cu adevărat, profund și respectuos. Felix ar fi fost atât de mândru de toți prietenii săi de la The Flying Bulls pentru modul în care îl amintesc și îl onorează și pentru felul în care au grijă de femeia pe care a iubit-o atât de mult. Zborul cu elicopterul a fost cel mai mare vis al lui Felix, iubirea și pasiunea lui totală, iar Flying Bulls a fost lumea lui preferată. Nu există suficiente cuvinte de recunoștință pentru a le spune Mulțumesc fiecăruia – piloților, mecanicilor, echipei, tuturor de la Flying Bulls. Nici nu e nevoie să spun că a fost întotdeauna locul meu preferat… cu Felix”, a transmis Mihalea Rădulescu pe Facebook.

