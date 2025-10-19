Meteorologii AccuWeather au făcut anunțul. Unde va ninge începând de săptămâna viitoare

Anunț important de la meteorologi. Specialiștii AccuWeather au anunțat ninsori în România, începând chiar de luni. Potrivit prognozei, luni și marți precipitațiile sub formă de ninsoare vor avea loc în special în orașele de la altitudini mari (1000 de metri).

La Predeal, săptămâna va începe cu ninsoare și cu temperaturi maxime de 3-6 grade Celsius, iar minimele vor fi de -3 și 0 grade.

Meteorologii AccuWeather au făcut anunțul

În București, ninsorile nu vor apărea prea curând, însă în preajma Crăciunului ne vom putea bucura de zăpadă, cu temperaturi de 1-2 grade Celsius. De asemenea, va ninge și a doua și a treia zi de Crăciun, atunci când temperaturile vor fi de 2, 3 grade Celsius. De Anul Nou vom avea ninsori și temperaturi de 1, 2 grade Celsius.

În Sinaia și Brașov, ninsorile nu se vor lăsa prea mult așteptate, ba din contră, se vor grăbi să pună stăpânire pe orașe. Începând cu 18 decembrie, atunci când temperaturile nu vor depăși 5 grade Celsius. Locuitorii din Sinaia se vor bucura de zăpadă șase zile, mai exact în data de 22,23,26, 27, 31 decembrie și începutul anului viitor. Iarna pune stăpânire pe Sinaia abia spre finalul anului.

La Brașov, prima ninsoare ar fi așteptată pe data de 22 noiembrie, iar apoi locuitorii din Brașov se vor bucura, cu adevărat de iarnă, în zilele de 20, 26, 27 decembrie, inclusiv 1 ianuarie. Ianuarie 2026 se anunță o lună de iarnă blândă pentru locuitorii Capitalei. Temperaturile vor fi, în general, peste media normală a acestei perioade, iar episoadele de ninsoare vor fi puține și de scurtă durată.

Alertă alimentară: Carrefour a retras un produs posibil contaminat! Cum îţi recuperezi banii

Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei