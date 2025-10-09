Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Schimbare radicală a vremii în București, după „ciclonul” care nu a fost

Vești bune din partea meteorologilor Accuweather. După o perioadă destul de agitată din punct de vedere meteorologic, vremea se schimbă radical. Ploile și vântul puternic care au dat destule bătăi de cap bucureștenilor în ultima vreme, se retrag.

Deși începutul lunii octombrie a fost marcat de instabilitate atmosferică, meteorologii au anunțat temperaturi mult mai ridicate față de media acestei luni. Conform Accuweather, vremea se va încălzi considerabil, cu temperaturi peste media normală a acestei perioade.

Vremea se încălzește

Valorile termice vor depăși 19 grade Celsius în timpul zilei, dar nopțile vor rămâne totuși reci cu temperaturi ce nu vor depăși 7 grade Celsius. Meteorologii au modificat prognoza pentru Capitală, iar vremea frumoasă începe să își facă simțită prezența cu temperaturi destul de ridicate.

Această schimbare a vremii vine după așa numitul “ciclon” care, în realitate, nu s-a manifestat cu intensitatea prognozată.

Avertizările meteo au fost numeroase, dar efectele au fost mult mai reduse decât se aștepta. Bucureștenii pot răsufla ușurați și se pot bucura de zile cu temperaturi ridicate.

Specialiștii au anunțat că urmează câteva zile pline cu soare și temperaturi în creștere. Vremea se încălzeste semnificativ în Capitală, începând de vineri, 10 octombrie 2025. Temperaturile vor urca până la 20 de grade Celsius, iar soarele își va face simțită prezența pe tot parcursul zilei. După aceste zile mohorâte, vremea devine mai prietenoasă cu atmosferă plăcută și cer senin. Vremea se va menține caldă în următoarele zile, iar vântul va sufla slab până la moderat.

După data de 15 octombrie, revin ploile în Capitală. După câteva zile cu soare, un nou front atmosferic va aduce precipitații moderate și o ușpară răcire a vremii. Cerul va fi înnorat, iar vântul va sufla slab până la moderat, semn că toamna își revine în drepturi.

Facturile se scumpesc din noiembrie 2025 din nou, „indiferent de cât consumă” românii

Aparatul IEFTIN pe care e musai să-l ai în casă în sezonul rece, ca să nu răcești