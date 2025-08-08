Acasă » Știri » Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile

De: Anca Chihaie 08/08/2025 | 08:31
Capitala și multe orașe din România vor continua să se confrunte cu temperaturi extreme, cel puțin până în jurul datei de 19 august, potrivit prognozelor meteo actualizate. În această perioadă, aerul va fi încins de razele soarelui, iar valorile termice vor depăși constant pragurile considerate confortabile pentru organism.

Perioada de caniculă prelungită este alimentată de un regim atmosferic dominat de mase de aer tropical ce stagnează deasupra regiunii. Lipsa precipitațiilor și cerul senin favorizează acumularea căldurii în timpul zilei și menținerea temperaturilor ridicate pe timpul nopții. Această combinație face ca organismul să fie supus unui stres termic constant, cu perioade de recuperare termică insuficiente.

În zilele următoare, maximele vor oscila între 33 și 34 de grade Celsius, iar cerul va rămâne predominant senin, fără indicii semnificative de ploi. În weekend, însă, atmosfera se va încinge și mai mult, cu temperaturi care pot atinge 37 de grade Celsius la orele amiezii. Noaptea nu va aduce o răcorire considerabilă, întrucât minimele se vor menține ridicate, între 20 și 21 de grade, creând ceea ce meteorologii numesc „nopți tropicale”.

Aceste valori ridicate vor fi dublate de un nivel al calității aerului care se încadrează în categoria „slabă”, conform indicilor ICA (Indicele de Calitate a Aerului) monitorizați în București. Măsurătorile pentru perioada 8-10 august arată valori între 56 și 57 ICA, indicând o poluare ce poate afecta sănătatea persoanelor sensibile.

Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...

În astfel de condiții, expunerea prelungită la aerul exterior poate provoca disconfort respirator sau iritații ale gâtului, mai ales în rândul celor cu probleme pulmonare sau cardiovasculare. Recomandările generale includ limitarea activităților intense în aer liber, hidratarea constantă și evitarea expunerii directe la soare în orele de vârf, între 11:00 și 17:00.

Specialiștii avertizează că acest tip de vreme poate avea efecte cumulative, mai ales asupra vârstnicilor, copiilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Pe lângă efectele directe asupra sănătății, canicula intensă și calitatea redusă a aerului pot influența și starea generală de confort, productivitatea și nivelul de energie al populației urbane.

Meteorologii Accuweather, avertisment de furtuni electrice în București. Pe ce dată se întâmplă

