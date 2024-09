Metoda ireală prin care a fost păcălită o româncă în Turcia de o altă conațională. Țeapa de zile mari i-a golit portofelul

Tot mai mulți români aleg Turcia pentru un concediu de vis. Antalya se află în capul listei destinațiilor atunci când turiștii se gândesc să petreacă o vacanță pe cinste în timpul verii. În acest caz a fost și o româncă, care a cumpărat un sejur prin agenție, și s-a gândit că totul va merge ca pe roate. Doar că, femeia a rămas cu un gust amar după ce și-a luat o țeapă de zile de mari din cauza unei româncă. O conațională a înșelat-o fără să ezite, iar turista a observat abia când a ajuns la cazare. Pentru că nu a mai avut ce să facă, a ținut să tragă un semnal de alarmă pe internet.

O româncă și-a cumpărat sejurul în Antalya prin agenție și a vrut să se bucure de o vacanță de vis. Doar că al ei concediu s-a transformat într-un adevărat coșmar, după ce o altă româncă i-a dat o țeapă de zile mari. Femeia a mers la cumpărături, la o fabrică de haine de piele și blană recomandată de agenție, însă s-a trezit cu portofelul gol. Aceasta a întâlnit o altă româncă, care tot încerca să le vândă produse. Zis și făcut! Pentru că era „de-a noastră”, turista s-a lăsat pe mâna ei în privința unui produs care nu era deloc ieftin.

Doar că, ce să vezi? După ce a ajuns la hotel, femeia și-a dat seama că a luat țeapă. Produsul pe care-l cumpărase avea o calitate îndoielnică, iar prețul lui fusese ridicat.

„Vreau să vă expun o problemă întâmpinată în vacanță în Antalya acum 2 săptămâni. Am achiziționat un sejur prin agenție, această ne-a recomandat o excursie la o fabrică de haine din piele și blană. Problema este că acolo ne-a întâmpinat o doamnă Ildiko, din Turda, care a încercat disperată să ne vândă produse, culmea a și reușit… la supra preț. Abia după ce am achitat și am ajuns la hotel am citit pe internet că acea fabrică, Feron, sunt scammeri, că de fapt nici nu au fabrică, ci doar un magazin, că vând produse de slabă calitate la mii de euro.

Și atunci am observat că nu aveam factură, certificat de garanție de mâna, fără certificat de autenticitate sau ceva unde să scrie tipurile de materiale/mod de întreținere, nimic, dar și că Ildiko în social media are alt nume. În plus, geaca de iarnă am cerut să fie modificată pentru că îmi este mare și nu o pot purta. Cât timp ne uităm prin magazin, crezând că modifică geaca, ei au împachetat-o și au lăsat-o așa”, a scris femeia, potrivit Adevărul.