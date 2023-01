Andrei Botoșneanu, prieten și asociat cu fotbalistul Younes Hamza, îl acuză pe tunisian de lovituri și amenințări cu moartea! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bărbatul și-a spus povestea! Totul ar fi pornit după ce, joi, lui Andrei Botoșneanu i-a dispărut un cec, iar acesta se afla în posesia lui Younes Hamza. Vă prezentăm declarațiile exclusive ale bărbatului snopit în bătaie, dar și fotografii cu fața tumefiată a lui Andrei, care vă pot afecta emoțional!

Hamza Younes (36 de ani), jucătorul care a refuzat transferul la FCSB, în prezent antrenor la Voinţa Limpeziş, este acuzat că l-a lovit și amenințat joi pe Andrei Botoșneanu, de altfel, prieten cu tunisianul.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bărbatul susține că el și antrenorul erau asociați în cadrul unei afaceri care se ocupă cu distribuția produselor alimentare și nealimentare, iar tot scandalul ar fi pornit după ce Younes Hamza și-ar fi însușit un cec al firmei.

Mărturiile lui Andrei Botoșneanu, dar și imaginile cu rănile provocate de Younes Hamza le puteți urmări în rândurile de mai jos, dar și în cadrul galeriei FOTO + VIDEO!

Andrei Botoșneanu susține că a făcut inclusiv plângere la Poliție.

„M-am trezit direct cu un pumn în gură”

Povestea care avea să aibă un final violent începe cu un business la Ploiești. Are cuvântul Andrei! „Noi avem un business în Ploiești unde a vrut să devină și el (nr. Hamza Younes) asociat. Firma se ocupă cu distribuție produse alimentare și nealimentare. Prietenul meu, Alexandru Burchi, este administrator și asociat unic. La sfârșitul lunii noiembrie, fiind prieten de la fotbal, a spus că vrea să devină asociat și am fost la avocata lui, dar actele nu s-au finalizat până în prezent că avea cazier fiscal.

Și ieri am avut o comandă, ieri dimineață, de țigări, și știam că am un cec pe birou și nu-l găseam sub nicio formă. Și l-am sunat să-l întreb «Băi, frate, e la tine cecul?» și a zis că da. Și i-am zis că am și eu nevoie de el, «Nu ți-l dau, nu ți-l dau» și ăla era pe numele nostru, îți dai seama, un cec e penal.

Și am urlat și eu la telefon «Bă, dă-mi cec-ul că-mi trebuie», m-a înjurat cumva la telefon și a zis «Vino la hală să vorbim, să ți-l dau». Și am ajuns la hală unde avem noi în Ploiești business-ul și mai era cu încă doi prieteni de-ai lui, eu am intrat în birou, nu știu ce mi-a zis el mie, i-am zis «Lasă-mă, mă, în pace» și m-am trezit direct cu un pumn în gură. Eram cu o cutie în mână și m-am trezit cu un pumn în gură, mi-a spart arcada, mi-a spart tot și m-a amenințat că mă omoară, m-a strâns de gât, am reușit să scap, unul dintre prietenii lui mă ținea cumva să nu pot să dau și nici măcar să nu pot să ies de acolo că e un spațiu mic, îngrămădit și nu știu care e motivul real. El a venit foarte nervos ieri, foarte pornit, mai are și alte probleme”, a spus Andrei Botoșneanu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Îmi luase și telefonu, mi-l furase”

Avea să se prăbușească după primul pumn. Au urmat alte lovituri. Andrei își amintește absolut tot coșmarul. „Când mi-a dat pumnul acela am căzut și după care a început să-mi dea cu picioarele în față. Am pus picioarele cât am putut să protejez, dar n-am apucat. Mi-a dat și pe gât și arcadă, ochi, obraz, pomete, tot ce înseamnă partea dreaptă a feței. Am fost aseară la Poliție, îmi luase și telefonu, mi-l furase, am făcut plângere la Poliție aseară că mi-a dispărut telefonul, cec-ul mi l-a luat și nu mi l-a dat, plus plângere penală pentru agresiune.

Ieri am căutat telefonul, nu-l găseam și aseară, pe la 22, mi-a apărut pe ICloud că e telefonul la hală. Și am fost dimineață și era pus în alt loc, aseară am fost cu Poliția acolo să căutăm telefonul, am sunat la Secția 4, au mers cu mine că îmi era frică să nu mai fie vreo doi-trei pe acolo iar și nu am găsit telefonul nici cu Poliția aseară. Și azi dimineață era pus într-un loc și acum o jumătate de oră am reușit să-l iau.

Am vorbit cu avocatul meu și mi-a zis că nu vorbesc (nr. cu cel care l-a lovit, Hamza Younes), i-a dat soției mele un mesaj, dacă sunt OK, dacă avem nevoie de ceva, dar nu i-am răspuns. Că îi pare rău, că a exagerat. Deci el a dat un mesaj, atât, dar nu i-a răspuns nimeni la el.

Noi am fost și prieteni, jucăm și fotbal, cu o zi înainte nu i-am răspuns eu de vrei trei ori la telefon, am ajuns la fotbal la Ploiești și a venit la mașină, mi-a dat cu degetele în geam, i-am spus «Stai o secundă, te rog, că am treabă» și mi-a spus «Nu, că tu vorbești cu mine când vreau eu» și i-am spus «Bă, lasă-mă în pace că am de dat un mesaj și după vorbim». Și mi-a luat ușa și mi-a trântit-o cât a putut de tare și a plecat. Era cumva pornit de cu o seară înainte. Nu știu să spun dacă neapărat de la cec, dacă mai are alte frustrări. A mai avut incidente pe la Ploiești, nu știu, e puțin impulsiv, puțin mai mult. Și la fotbal sare la bătaie. Dar nu m-aș fi așteptat, adică dacă-mi dădea cineva bani și-mi spunea «Bă, o să-ți dea cu pumnul», nu credeam”, a continuat bărbatul.

„Mi-e cam frică să mai dorm acasă„

Andrei Botoșneanu avea să doarmă la Sinaia, după amenințările lui Hamza. „Atitudinea lui agresivă a început când a vrut să mă ia ca și jucător unde este el antrenor, în Liga a 3-a, la Voința Limpeziș, și eu am refuzat că i-am spus că nu fac față fizic și rămân in Liga a 4-a.

Mi-e cam frică să mai dorm acasă că ultima dată vorba lui a fost «Oricum vin după tine acasă și te omor». Aseară am dormit la Sinaia. A fost de 20 de ori la noi în casă, a fost de Revelion, au fost părinții mei, părinții soției, au fost prietenii mei, a fost la noi în casă cu alți prieteni și am ajuns la nebunia asta pe care o are el în cap. Am eu impresia, am spus și la Poliție, că era puțin tras (nr. consumase substanțe interzise) pentru că are obiceiul ăsta și avea o privire foarte ciudată ieri. A mai avut altercații de acest gen, n-aș fi primul care zice.

Și faptul că putea să aibă vreun cuțit mă înspăimântă. Că pumnii și picioarele le-a dat cu toată furia.

El tot repetă «Sunt o legendă a Ploieștiului, nu mai intri în oraș, te omor, vin după tine». Sigur nu avea atitudinea normală. Mai agresiv la fotbal era, dar să fie așa… mișelește.

Cel mai frică îmi e să mă duc acasă. Și ieri mă aștepta să ies din Secția de Poliție, dar am solicitat echipaj”, a încheiat Andrei Botoșneanu.

