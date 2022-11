Michelle Williams a născut! Actrița a devenit mamă pentru a treia oară la vârsta de 42 de ani

Actrița Michelle Williams a fost văzută pentru prima dată după ce a dat naștere celui de-al treilea copil. Vedeta internațională în vârstă de 42 de ani i-a uimit pe fanii săi în momentul în care a apărut în imagini alături de soțul său, fiul lor de doi ani și mezinul familiei care a venit pe lume recent.

Michelle Williams a atras atenția tuturor în luna mai a acestui an când a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară. Vedeta are deja un copil cu actualul său partener de viață, Thomas Kail. Fanilor nu le-au venit s creadă în momentul în care au văzut cât de puțin s-a schimbat proaspăta mămică.

Michelle Williams, prima apariție după naștere

Deși a anunțat destul de târziu că este însărcinată pentru a treia oară fanii actriței de la Hollywood s-au bucurat nespus pentru vedetă. Michelle Williams a născut săptămâna trecută, cel mai probabil, fiind văzută ultima dată la jumătatea lunii septembrie, când încă era însărcinată.

Până în prezent, niciunul dintre părinți nu a vorbit în mediul online sau în vreun interviu despre cel de-al doilea lor copil, însă presa internațională a reușit să surprindă câteva cadre de-a dreptul incredibile. În imagini se poate vedea clar faptul că ambii părinți sunt extrem de fericiți în timp ce se plimbă alături de cei doi copii.

Actrița a optat pentru o ținută lejeră care să îi permită să se miște în voie, în timp ce îl ținea la piept pe cel mai nou membru al familiei. Imaginile cu cei patru au fost imortalizate sâmbătă, 29 octombrie 2022, în timp ce se plimbau nestingheriți pe străzile din New York City.

Actrița Michelle Williams are 4 nominalizari la Oscar (pentru „Manchester by the Sea”, „My Week with Marilyn”, „Blue Valentine” și „Brokeback Mountain”). Aceasta rămas întipărită în mintea publicului său pentru rolul impecabil pe care l-a avut în „Dawson’s Creek”.