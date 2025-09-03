Acasă » Știri » Micutzu te face comediant cu diploma! Avem toate detaliile

De: Delina Filip 03/09/2025 | 15:45
Stand-up-ul intră la facultate! UNATC lansează primul Masterat de Stand-Up Comedy din România! Da, ați citit bine, pentru prima dată stand-up-ul devine disciplină universitară.  În această toamnă, UNATC „I.L. Caragiale”, în parteneriat cu Headline Management și clubul The Fool, lansează primul Masterat de Stand-Up Comedy. Înscrierile încep pe 4 septembrie, iar printre profesori se află cei mai cunoscuți și apreciați oameni din acest domeniu, precum și profesori și lectori universitari ai UNATC. 

Programul este coordonat de un trio puternic: Ștefan Pavel (actor și lector universitar dr. la UNATC, licențiat în artele spectacolului), Micutzu, comediant și actor cu o carieră impresionantă în stand-up. Micutzu este cel mai bine cotat comediant din ultimii 5 ani din România, care revine acum la UNATC ca profesor, și Călin Crețu, CEO și fondator Headline Management, principala agenție de management artistic dedicată comediei.

Cursurile vor avea atât o componentă teoretică, cât și una practică. Masteranzii vor învăța de la scriere și improvizație până la tehnici actoricești și management artistic, iar experiența se va completa cu seri de spectacol pe scena clubului The Fool.

„Comedia are nevoie de oameni care o iau în serios. Prin acest masterat, deschidem ușa pentru o nouă generație de artiști care vor urca pe scenă cu mai multă forță și autenticitate” – subliniază Micutzu (Cosmin Nedelcu).

Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu...
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000...

Arta Actorului de Comedie poate deveni o artă în adevăratul sens al cuvântului atunci când i se dedică timp, energie și interes. Râsul spectatorilor nu se obține ușor, dar tocmai această provocare face din comedie un act artistic autentic. Ne vom da toată silința ca asta să nu fie doar o glumă. Dacă vrei și tu să iei comedia în serios, hai la Masterul de Stand-Up Comedy de la UNATC!” – spune Ștefan Pavel, actor și lector universitar doctor.

Masteratul își propune să ofere un cadru academic și profesional pentru dezvoltarea unei cariere în stand-up comedy, punând accent pe autenticitate și rigoare. „E un moment-cheie pentru stand-up-ul românesc. Cei mai talentați tineri vor avea acum o școală în care să se formeze, să învețe din greșeli și să își construiască o carieră sustenabilă. În Headline Management vedem cât de repede se schimbă această industrie și cât de mult contează să ai nu doar talent, ci și disciplină și rigoare. Masteratul este șansa de a combina toate aceste lucruri într-un cadru profesionist” – afirmă Călin Crețu, CEO și fondator Headline Management.

Programul durează doi ani și include discipline precum Arta actorului de comedie, Tehnici comice, Tehnică verbo-vocală, scriere, improvizație și practică de scenă, completate de masterclass-uri cu artiști consacrați din stand-up, teatru și film.

Printre obiective principale pe care le vizează masteratul de stand-up se numără:

  1. Dezvoltarea unor cunoștințe avansate de actorie și de stand-up comedy
  2. Formarea abilităților de scriere, improvizație și personalitate scenică autentică
  3. Crearea unei platforme academice și profesionale pentru artiști emergenți
  4. Integrarea mecanismelor de maketing , management și auto-promovare în cariera artistică

Liviu Lucaci, Prof.univ doctor, rector al Universității naționale de artă teatrală și cinematografică I.L. Caragiale București susține că : „Noul masterat de Comedie Stand up e o reușită a UNATC. Singurul masterat de acest fel din țară și unul din puținele din Europa și-a deschis porțile la UNATC. Cât despre Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, strălucit absolvent UNATC, ce aș putea spune, decât că e cel mai potrivit profesor pentru cei care vor să ajungă la perfomanțele lui în stand up. Un om „mare”, cu un compas moral dovedit, cu valori certe pe care le apără, un profesionist desăvârșit care vine să deschidă drumul în stand up tuturor celor care își doresc asta. Absolvenți ai noștri sau nu, oricine care care o licența universitară, în orice domeniu, e binevenit la examenul.de Master Comedie stand up din această toamnă!”. 

Înscrierile la Masteratul de Stand-Up Comedy vor avea loc online, în perioada 4–9 septembrie 2025, pe admitere.unatc.ro/comedy-stand-up. Programul are 10 locuri disponibile și se adresează absolvenților cu diplomă de licență, indiferent de domeniul studiat. Masteratul este deschis tuturor pasionaților de stand-up – de la cei aflați la primele experiențe de tip open mic, până la cei care nu au urcat niciodată pe scenă, dar își doresc să facă pasul într-un cadru profesionist. Prin acest demers, UNATC confirmă că stand-up-ul nu mai este doar divertisment, ci un fenomen cultural și artistic care își găsește acum locul firesc și în mediul academic.

