Mihaela Bilic, alimentul care ține răceala la distanță în sezonul rece! Nu trebuie să ne lipsească din meniu

Sezonul rece a venit, iar temperaturile din termometre au scăzut simțitor. Ei bine, acest lucru înseamnă că și sezonul răcelilor este aproape. Iar pentru a ne proteja de ele, Mihaela Bilic a vorbit despre alimentele care nu trebuie să ne lipsească din meniu, căci acestea ne cresc imunitatea.

Deși perioada rece a anului a fost așteptată de mulți, mai ales după temperaturile caniculare din vară, aceasta vine și cu unele provocări, mai ales pentru sistemul imunitar. În această perioadă, organismul este mai slăbit, așa că trebuie ajutat. Mihaela Bilic spune ce trebuie să mâncăm pentru a ține răceala la distanță.

(CITEȘTE ȘI: CEL MAI TOXIC FRUCT DIN ÎNTREAGA LUME! ESTE FOARTE PERICULOS PENTRU OAMENI)

Mihaela Bilic, alimentul care ține răceala la distanță

Așa cum spuneam, sezonul rece aduce și mari provocări pentru sistemul imunitar. Așa că în această perioadă trebuie să fim mai atenți și să ne protejăm. În acest context, Mihaela Bilic spune că nivelul de vitamina C este direct proporțional cu rezistența la boli.

Astfel, potrivit acesteia, în sezonul rece trebuie să consumăm multe fructe și legume. În special, în meniu ar trebui să includem lămâile și portocalele, care sunt bogate în vitamina C. De asemenea, Mihaela Bilic a vorbit și despre semnele pe care corpul ni le dă atunci când nu are suficientă vitamina C.

„Senzație de oboseală, cu lipsă de energie și tulburări de concentrare. Imunitate scăzută și îmbolnăviri repetate, merită știut că nivelul de vitamina C este direct proporțional cu rezistența la boli. Lipsa de apetit este tot un semn al carenței de vitamina C și, dacă nu avem poftă de mâncare, se accentuează și mai tare oboseala și lipsa de energie. Apar starea de slăbiciune și chiar pierdere de greutate pe cântar”, a declarat Mihaela Bilic, potrivit stirileprotv.ro.

Mai mult, pentru cei care se confruntă cu aceste probleme Mihaela Bilic a spus că nu trebuie să ezite și să apeleze la ajutorul suplimentelor pentru a-și asigura nivelul optim de vitamina C în organism.

„În sezonul rece și în perioadele cu epidemii de gripă/răceală, pe lângă alimente, nu ezitați să apelați la suplimente, o doză de 1 gram de vitamina C pe zi asigură funcționarea organismului la cote maxime”, mai spune Mihaela Bilic.

(VEZI ȘI: CARTOFII PRĂJIȚI SUNT SĂNĂTOȘI, DE FAPT? EXPERTIZA MEDICULUI NUTRIȚIONIST MIHAELA BILIC)