Mihai Bobonete, peripeție cu bona! Și-a luat nevasta și a plecat în Vamă, lăsând copilul în grija unei femei. Ireal ce a aflat, la 30 de minute după ce ajunsese pe litoral

Mihai Bobonete a povestit o peripeție pe care a avut-o cu bona Ioana. Femeii i-a fost lăsat în grijă băiețelul, când actorul și soția sa au plecat în Vama Veche. Cu speranța că micuțul ajungea în mâini bune, vedeta Pro TV și partenera de viață au plătit serviciile unei bone, însă experiența i-a lăsat îngrijorați și stresați toată perioada în care au fost plecați pe litoral. Iată mai jos, în articol, ce s-a întâmplat la nici 30 de minute după ce cuplul ajunsese la malul mării.

Într-o discuție cu Dani Oțil, în cadrul podcastului, Mihai Bobonete a dezvăluit ce peripeție a avut cu bona Ioana. După ce actorul și soția lui deveniseră părinți pentru prima oară, au decis, la vremea respectivă, să plece într-o scurtă vacanță pe litoral.

Zis și făcut! Actorul din Las Fierbinți și soția sa și-au împachetat câteva lucruri și au plecat direct în Vama Veche. Băiețelul lor, Octavian, fusese lăsat în grija bonei. Surpriza, însă, a venit seara, când se aflau, deja, pe litoralul românesc. În jurul orei 21:30, actorul a apelat-o pe bonă, pentru a vedea ce face fiul său.

„Noi am avut bonă, Ioana o chema, și când avea copilul 2 sau 3 ani ne-am decis să facem prima noastră ieșire la Vama Veche și să lăsăm bona cu copilul în weekendul ăla acasă. I-am explicat, i-am dat bani în plus și am plecat vineri la mare. Și na, am ajuns destul de târziu, pe la 21:00, și ne-am schimbat și noi de ieșit și am apucat să beau vreo două pahare. Pe la 21:30, când știam că e ora de băiță, am zis să o las să-și facă treaba și apoi să sun și eu să vă dacă copilul a adormit”, povestea Bobonete.