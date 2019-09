Vestea care a îngrozit România: ”Mihai Constantinescu a murit”. Prima reacție a soției

Veste cutremurătoare în muzica românească: astăzi ar fi încetat din viață celebrul Mihai Constantinescu (73 de ani). Cântărețul a fost internat de urgență la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca, în ziua de 13 mai 2019, după ce fusese găsit inconștient, de către soția sa, în propria locuință. Medicii sosiți de urgență la fața locului au început manevrele de resuscitare. Ulterior, Mihai Constantinescu, care suferise un stop cardiorespirator, a fost transportat la spital, acolo unde a intrat în comă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă întreg filmul evenimentelor care au culminat cu moartea lui Mihai Constantinescu. (CITEȘTE ȘI: ULTIMA ORĂ. SOȚIA A FĂCUT ANUNȚUL DESPRE MIHAI CONSTANTINESCU DIN SPITAL)

UPDATE – ”Mihai Constantinescu a murit”, a anunțat astăzi site-ul stirilekanald.ro. Cu toate acestea, soția artistului a infirmat decesul lui Mihai Constantinescu.

În spital, Mihai Constantinescu a mai suferit încă două stopuri cardiace, intrând în moarte cerebrală. Din nefericire, medicii declarându-se neputincioși. În vârstă de 73 de ani și având antecedente medicale cardiace severe, Mihai Constantinescu rămâne în memoria tuturor celor care au iubit și iubesc muzica ușoară ca un mare artist și sufletist, compozitor talentat și personalitate incontestabilă. Acum două luni, cântăreţul Mihai Constantinescu şi-a anulat toate concertele, tot din cauza unor probleme de sănătate. În luna martie a acestui an, artistul a ajuns la spital cu probleme respiratorii şi tensiune oscilantă.

Cristi Brancu: ”Sufletul dumneavoastră să fie alături de Mihai Constantinescu”

În ediția de luni – 13 mai 2019 – a emisiunii ”Agenția VIP”, prezentatorul Cristi Brancu a spus că – din câte știa la momentul respectiv – Mihai Constantinescu se simțise bine în timpul zilei, numai că lucrurile s-au agravat constant.

“S-a simțit bine, era foarte bine ieri. În acest moment toate strădaniile care au fost depuse de doctori de dimineață și până acum nu au adus o semnificativă îmbunătățire a situației. Prin urmare, aceste clipe sunt absolut hotărâtoare pentru un artist pe care l-am iubit și dorim să îl iubim în continuare. Sunt convins că așa cum rugile noastre și sufletele noastre au fost cele care au contribuit la readucerea la viață ca printr-o minune a lui Gabi Cotabiță așa va fi și pentru Mihai Constantinescu. El a suferit o operație în 2017, și-a revenit, a cântat, a avut o viață echilibrată. Vă invităm să fiți alături și în această seară să trimiteți gânduri bune. Sufletul dumneavoastră să fie alături de Mihai Constantinescu”, a spus prezentatorul TV în cadrul emisiunii pe care o moderează la Antena Stars. (NU RATA: MIHAI CONSTANTINESCU RĂMÂNE INTERNAT ÎN SPITAL: ”AFECȚIUNEA PE CARE O AM NECESITĂ…”)

La rândul său, soția lui Mihai Constantinescu – Simona Secrier- făcuse un apel disperat pentru ca toți cei care l-au cunoscut pe Mihai Constantinescu să se roage pentru însănătoșirea sa.

„Tot ce pot să vă spun este că trebuie să ne rugăm pentru el. Ce pot să spun… Medicii sunt rezervați. Nici eu nu știu prea multe. Situația este gravă. Să ne ajute Dumnezeu! Nu pot spune nimic altceva decât că sper și mă rog”, a spus Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu. „Dacă iubiți un mare artist al României vă propun să ne rugăm și să ne dorim ca el să fie bine”, a mai spus soția lui Mihai Constantinescu.

Și Adrian Daminescu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj emoționant. „Mihai Constantinescu, colegul nostru trece prin momente dificile. Să ne rugăm și să fim alături de el”, a scris artistul.

Mihai Constantinescu, operat de două ori la inimă

Problemele de sănătate ale cântărețului Mihai Constantinescu nu sunt un secret pentru rudele și fanii săi. În 2017, el a fost supus celei de-a doua intervenții chirurgicale pe cord.

“Cand te gândesti ca in viata ta trebuie sa fie lumina, gasesti forta si putere! Eu atat mi-am spus, prima saptamana vreau s-o uit din viata mea, sigur ca suferi putin! Acum ma simt extraordinar si nu imi vine sa cred ca eu am trecut din nou printr-o chestie de genul asta!”, a declarat cunoscutul artist în cadrul emisiunii moderată de Teo Trandafir în 2018. (VEZI ȘI AICI: ULTIMA ORĂ. VEȘTI PROASTE DE LA SPITAL. ROMÂNII SE PREGĂTESC SĂ-ȘI IA ADIO DE LA MIHAI CONSTANTINESCU)

În urmă cu 11 ani, Mihai Constantinescu a trecut printr-o intervenție de înlocuirea a valvelor naturale ale inimii sale, cu unele artificiale, biologice. O disfuncție care a apărut în 2017 la nivelul valvei mitrale l-a adus pe cântăreț pe masa de operație, acolo unde a petrecut nu mai puțin de șase ore.

“Există viață după operațiile pe inimă, însă trebuie să ai curaj și încredere în medicul pe care l-ai pentru această intervenție. Am avut șansa să ajung la conf. Dr. Horațiu Moldovan. Am avut o intervenție destul de delicată, în sensul că am fost operat a doua oară, iar operația aceasta clasică presupune multă atenție și, pentru că a fost a doua intervenție de acest gen, am sângerat mai mult, am revenit în sala de operație, totul s-a terminat cu bine. Mă simt minunat și doresc să le spun tuturor celor care au o temere vizavi de a-și rezolva o problemă la nivelul valvelor sau orice altă afecțiune pe cord să meargă cu încredere, pentru că medicina a evoluat foarte mult și sunt convins că specialiștii noștri sunt de aceeași valoare cu a celor din străinătate”, a declarat, la un moment dat Mihai Constantinescu. (CITEȘTE ȘI: MIHAI CONSTANTINESCU, DE URGENȚĂ LA SPITAL!)

La mai bine de un an de la această intervenție, care i-a redat viața activă de dinainte, cântărețul și-a reluat activitățile: cânta, compunea melodii și participa la evenimente care promovează noile tehnologii din chirurgia cardiacă.

“Viața mea nu s-a schimbat într-un fel anume, trăiesc absolut normal, mănânc normal. Am avut un ușor ghinion după prima intervenție, pentru că un picioruș al valvei mitrale s-a împiedicat de confluența celeilalte și de aceea a trebuit să fac a doua intervenție”, mai spunea cântărețul. (VEZI ȘI AICI: MIHAI CONSTANTINESCU, MĂRTURISIRI DUREROASE: ”SINGURĂTATEA ÎN DOI E SINISTRĂ…”)

Ce avere lasă în urmă Mihai Constantinescu

De-a lungul timpului, Mihai Constantinescu nu s-a confruntat doar cu problemele de sănătate. Artistul a pierdut o casă, iar această experiență l-a marcat puternic, chiar dacă a încercat să treacă peste perioadele dificile și să apară în fața publicului cu zâmbetul pe buze, așa cum făcuse întotdeauna.

Mihai Constantinescu a locuit într-o casă naționalizată, iar în 2007 – atunci când proprietarii imobilului au revenit în țară – artistul a fost somat să părăsească locuința. Era vorba despre un imobil din strada Sandu Aldea, acolo unde Mihai Constantinescu locuise timp de 20 de ani. Inițial, artistul nu a vrut să părăsească acea casă naționalizată, dar ulterior a plecat, iar casa a fost vândută, foarte repede, de proprietari. (VEZI ȘI AICI: REGRETUL LUI MIHAI CONSTANTINESCU. FAPTUL CĂ ERA FIUL UNUI OFIȚER DE CARIERĂ I-A SPULBERAT VISUL. “AM SUFERIT FOARTE TARE!” UNDE AR FI DORIT SĂ FIE STUDENT)

”A fost cumplit. Am stat pe la prieteni, apoi la soră mea, iar acum stau cu chirie. La vârstă mea să stai pe ușile altora, cine și-ar fi imaginat. Simț că înnebunesc când îmi amintesc. Și acum, tot noi, dați afară din casă, trebuie să plătim chiria exorbitanță stabilită prin ordin judecătoresc. 18.000 de euro pentru cele zece luni în care am continuat să stau în casă pe care o credeam a noastră, dar instanță decisese că este a altora. Sumă exorbitanță s-a împărțit la doi. O parte o plătește fostă mea soție, o parte eu. Și cum eu nu am avut banii, mi-au pus poprire de 33% pe veniturile lunare. Am scăpat de boli, însă de casă ăștia nu mă lasă să uit”, declara Mihai Constantinescu la un moment dat.

În consecință, artistul Mihai Constantinescu putea spune că era un om bogat. Ba chiar din contră. Veniturile sale erau completate, în ultima vreme, de banii pe care îi obținea din concerte. Artistul cerea 1000 de euro pentru o apariție într-un concert, cu mult mai puțin decât alți artiști autohtoni.

Mihai Constantinescu, o carieră muzicală extraordinară

Mihai Constantinescu s-a născut pe data de 4 ianuarie 1946, în București. A absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport din București în anul 1973. În anul 1972, termină Școala Populară de Artă, clasa Florica Orăscu. Mihai Constantinescu face parte din corul de copii al Radiodifuziunii, iar în anul 1964 intră în grupul Mondial. În această perioadă încep să-i apară primele piese. A fost și momentul când a lansat piesa «Păpușa». (NU RATA: AVEM PRIMELE IMAGINI CU FAIMOSUL CÂNTĂREȚ IMEDIAT DUPĂ CE S-A ANUNȚAT CĂ A MURIT!)

Mihai Constantinescu a mai cântat cu Modern Group, trupa lui Petre Magdin. Primele înregistrări au fost făcute la solicitarea lui Titus Munteanu, din repertoriul francez. Titus Munteanu l-a remarcat pe Mihai Constantinescu la una din audițiile organizate de clasa Floricăi Orăscu. Mihai Constantinescu a făcut parte și din trio-ul lansat de Titus Munteanu, alături de Olimpia Panciu și Marius Țeicu. În anul 1999, artistul editează în format single piesa de mare succes «Iubiți și câinii vagabonzi».

În anul 2003, unul din albumele de pe dublul CD al Anastasiei Lazariuc cuprinde piese scrise de Mihai Constantinescu. A efectuat turnee în toate țările ex-socialiste, în Germania, în SUA și în câteva state din vestul Europei. În 2002 – luna mai – primește Diploma de Onoare – în cadrul Galei Muzicii Ușoare «O zi printre stele» – din partea Ministerului Culturii și Cultelor. Tot în anul 2002, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România îi editează lui Mihai Constantinescu un caiet de cântece selectate din șlagărele lansate de-a lungul a trei decenii.