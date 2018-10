Avem primele imagini cu faimosul cântăreț imediat după ce s-a anunțat că a murit!

Știrea conform căreia Mihai Constantinescu ar fi murit… a șocat întreaga țara! (Cum câștigi bani rapid) În ultima vreme, au tot circulat, de altfel, în media, știri neveridice asemănătoare, despre mai multe vedete. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu renumitul cântăreț din showbiz-ul românesc despre care s-a anunțat că a decedat. (VEZI AICI: SUPER-IMAGINI CU BURTICA DE GRAVIDUȚĂ A ANDREEI BĂLAN!)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe faimosul artist în zona Primăverii din Capitală. Contrar tuturor zvonurilor negre care au făcut vâlvă în spațiul mediatic, Mihai Constantinescu era într-o formă de invidiat și părea mai plin de viață ca oricând.

Îmbrăcat lejer și cu bun gust, așa cum ne-a obișnuit, artistul a ieșit într-o scurtă plimbare prin cartierul milionarilor din Capitală. La un moment dat, Mihai Constantinescu s-a oprit să discute cu un jandarm care păzea una dintre casele demnitarilor din zona. Se pare că dialogul amical a fost destul de interesant din moment ce artistul a zăbovit minute bune, discutând cu omul legii.

Asaltat de telefoane, după ce s-a zvonit că a murit

În vârstă de 72 de ani, Mihai Constantinescu a suferit un șoc atunci când a auzit ce știre falsă circulă despre el. În plus, celebrul cântăreț a fost bombardat de telefoane și mesaje din partea cunoscuților și fanilor, care voiau să știe că este bine, în viață. Și… azi, după săptămâni bune de la nefericita situație, el a vorbit detașat despre zvonul legat de moartea sa.

„Aș vrea să rog din toată inima pe acea persoană care probabil mă iubește atât de mult, să nu mai scrie pe Facebook că am murit. Eu sunt bine-mersi, sănătos. Este a doua oară când este postată știrea aceasta. Vreau să spun că mă întâlnesc cu oameni simpli pe stradă cărora le vine să plângă (…) Aș vrea să mă întâlnesc cu personajul care face povestea aceasta atât de urâtă, să facem cunoștință și să îi explic cu toată dragostea că îl iubesc enorm. Dar să se liniștească, că trăiesc, sunt viu! Mulțumesc vieții, sorții, luminii, că exist", a spus Mihai Constantinescu.

Mihai Constantinescu, operat pe cord

La începutul acestui an, Mihai Constantinescu a fost supus unei noi intervenții pe cord. Artistul a slăbit în urma operaţiei, iar recuperarea nu a fost una uşoară. Cea care i-a stat alături și l-a susținut necondiționat a fost Simona Secrier.

„Mi-a fost foarte dor de voi. Trebuie să mulţumesc unor îngeraşi. Trebuie să îi mulţumesc medicului care m-a operat. (…) Am avut cam jumătate de an toate gândurile posibile şi imposibile, mai negre, mai negre, foarte negre, foarte roz, foarte colorate şi până la urmă am zis că sunt un om puternic, care atunci când vreau să fac ceva vreau, m-am hotărât să fac operaţia. (…) Recunosc că am slăbit, patru kilograme. Recuperarea nu este foarte simplă. Totul depinde de felul tău de a fi. (…) Doresc tuturor bărbaţilor să aibă măcar jumate şansă cât am avut eu. Simona e mai mult decât îngeraşii", mai povestea Mihai Constantinescu.

