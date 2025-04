Mihai Leu a fost la un pas de moarte! Ce s-a întâmplat cu el sâmbătă seara, de fapt, de a ajuns la București

Fostul campion la box și raliuri, Mihai Leu, a trecut prin momente extrem de dificile în weekendul dinaintea Paștelui. Sportivul a fost transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul Fundeni din București, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc. Iată care este starea actuală de sănătate a acestuia!

Conform primarului din Hunedoara, totul a început cu o zi înainte de Paște, când Mihai Leu se afla acasă, la Hunedoara. Deși se simțea relativ bine și chiar încerca să se antreneze, o complicație veche i-a pus viața în pericol. A fost nevoie de intervenția medicilor de la Spitalul Județean din Deva, care au decis imediat transferul cu elicopterul la București, în stare critică.

Ajuns la Spitalul Fundeni, fostul sportiv a fost internat direct la Terapie Intensivă. Medicii au intervenit rapid pentru a-l stabiliza și, potrivit celor mai noi informații, Mihai Leu a trecut printr-o nouă operație, de urgență, în urma unei sângerări grave la aortă.

Dan Bobouțeanu, primarul din Hunedoara și un apropiat al familiei, a vorbit despre această situație:

„Eu am aflat cumva întâmplător că a fost dus la București cu elicopterul și am discutat, am început să sap un pic și să discut că nu m-a anunțat soția el. El nici nu avea cum. Pe urmă am înțeles că în sâmbăta înainte de Paște a fost dus, cu elicopterul de la Deva, de la Spitalul Județean, a părut o complicație, este mai veche. El era acasă, el era la Hunedoara, ne-am mai auzit la telefon, am mai povestit, se simțea bine, încerca să se antreneze. A plecat de urgență și ieri am luat legătura cu managerul nostru de la spital de aici, l-am rugat să vorbească cu domnul doctor și azi dimineață domnul doctor a transmis un mesaj din care a reieșit că a fost reoperat Mihai, de urgență pentru o sângerare la aortă. Aici știu că a făcut el o operație, care nu era făcută cum trebuie. Domnul doctor ne-a anunțat prin acest mesaj că e mai bine și a putut fi detubat și o să ne țină la curent cu toate celelalte”, a spus Dan Bobouțeanu, potrivit spynews.ro.