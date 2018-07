Mihai Teja se așteaptă la un debut infernal cu Chiajna: „Vom avea un meci greu!”

Gaz Metan Mediaș, formație pregătită de tehnicianul Mihai Teja va întâlni pe teren propriu Concordia Chiajna, în penultima partidă a primei etape de campionat.

Gaz Metan începe noul sezon în fața propriilor suporteri cu o partidă în care adversarul îi va fi Concordia Chiajna. Tehnicianul ardelenilor a declarat la conferința de presă premergătoare jocului că elevii săi vor avea o misiune dificilă în fața unui adversar care s-a întărit forate mult în această vară și care are un lot valoros.

„Va fi o partidă destul de grea pentru că este un campionat echilibrat, cu echipe dstul de bune. Cred că va fi o luptă grea și anul acesta. Și noi avem patru jucători noi, șase jucători tineri, dar mai aștept transferuri. Cantitativ nu suntem foarte numeroși. Calitate avem dar ne mai trebuie jucători. Nu este ușor să faci față în Liga I. Dar din ce am discutat vom mai face transferuri pentru a ridica un pic nivelul. Este bine că jucăm acasă. Speră să avem un rezultat bun și să căpătăm încredere. Am un grup liniștit, un grup bun, un grup care va juca un fotbal bun. Chiajna s-a întărit foarte mult, are omogenitate, un lot valoros, au 30 de jucători și ne va fi greu. Pentru noi toate meciurle vor fi grele dar am vorbit cu băieții să încercăm să câștigăm fiecare meci. Trebuie să începem bine. Sper să și reușim”, a declarat Mihai Teja.

Partida Gaz Metan Mediaș- Concordia Chiajna va începe la ora 18:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.