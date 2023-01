Pentru Mihai Zmărăndescu, Cătălin Moroșanu este înlocuitorul tatălui său! A spus-o chiar el, într-o ediție a emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Totodată, sportivul a spus și cum a ajuns că lucreze cu Moroșanu, dar a și susținut că părintele său, Cătălin Zmărăndescu, este un antrenor fără reproș. Doar că, din punctul de vedere al lui Mihai Zmărăndescu, tatăl său, ca om, lasă de dorit. Vă prezentăm declarațiile exclusive în cele ce urmează!

Atât Cătălin Zmărăndescu, cât și Virgil Fâșie, cel care i-a antrenat pe Mihai și Cătălin Zmărăndescu, au fost alături de campionul MMA în locul tatălui său. Acest lucru a fost menționat de Mihai Zmărăndescu în cadrul interviului.

Mai mult decât atât, sportivul a susținut că stătea în biroul lui Cătălin Moroșanu, la discuții, chiar și câte 2-3 ore pentru a clarifica anumite aspecte din viața lui. La final, Cătălin Moroșanu reușea să-l liniștească pe Mihai prin abordarea subiectelor atât personale, cât și profesionale.

Totodată, în cadrul ediției CANCAN EXCLUSIV, Mihai Zmărăndescu a menționat faptul că tatăl său nu comunică nici cu Virgil Fâșie, cel care l-a antrenat, dar nici cu Moroșanu.

Interviul integral poate fi urmărit pe canalul de YouTube Cancan!

(NU RATA: Povestea cutremurătoare a lui Mihai, izgonit din casă de tatăl lui, Cătălin Zmărăndescu: ”Nu te vrea Luiza!” + Datoria de la care și-a luat gândul)

„Moroșanu este omul care a preluat locul de tată în fața lui Cătălin„

Mihai Zmărăndescu: Să vorbim de Moroșanu. Că Moroșanu este omul care a preluat locul de tată în fața lui Cătălin.

Și maestrul Fâșie Virgil. Îi consider niște oameni care au fost acolo în locul lui. Pentru că, e o chestie ciudată, puteam să fiu colaborator în sală cu el, așa cum a spus el (nr. Cătălin Zmărăndescu), dar sunt cu Moroșanu. De ce sunt cu Moroșanu?

CANCAN EXCLUSIV: Cătălin Zmărăndescu te-a ajutat cu sfaturi la început? Ți-a spus cum să te lupți?

Mihai Zmărăndescu: Da, este un antrenor foarte bun, n-am să contest asta niciodată, dar ca om lasă de dorit.

CANCAN EXCLUSIV: Cum ai ajuns tu la Moroșanu?

Mihai Zmărăndescu: Prin YouTube. Eu, oarecum, mă cunoșteam cu managerul, cu Alin Huiu, care, din punctul meu de vedere, cred că e cel mai bun manager din România pe sporturi de contact, și datorită lui Alin am ajuns la sala lui Moro, am filmat un vlog acolo și ne-am împrietenit. Și Moro a fost lângă mine să-mi dea foarte multe sfaturi, am stat câteodată și 2-3 ore la el în birou să vorbim anumite aspecte din viața mea și mereu reușea să mă liniștească.

(VEZI ȘI: Iubita lui Mihai Zmărăndescu a născut! Luptătorul a publicat prima imagine cu fiul său)

„Domnul Cătălin Zmărăndescu nu vorbește cu niciunul dintre ei„

CANCAN EXCLUSIV: Ai vorbit cu el doar despre lucruri profesionale?

Mihai Zmărăndescu: Nu. Familiale, personale și profesionale. Este un om foarte bun, are un suflet extraordinar și, pe lângă asta, este un om foarte inteligent. Are o cultură generală extraordinară. El n-a fost la „Vrei să fii milionar?” că dacă s-ar duce acolo cred că ar ajunge, dacă nu să câștige milionul, jumătate sigur câștigă. Și este un om cu care poți să vorbești orice.

Și pe de altă parte este antrenorul meu, maestru Fâșie, care a fost lângă mine de când eram copil. După cum ți-am spus, maestru Fâșie a fost și antrenorul lui Cătălin Zmărăndescu, primul lui antrenor, și a fost și primul meu antrenor. Ne-a luat din generație în generație.

Culmea e că domnul Cătălin Zmărăndescu nu vorbește cu niciunul dintre ei. Nu știu ce se întâmplă, are o chestie d-asta, se închide în el. Probabil a strâns din copilărie niște chestii și nu mai vrea să comunice cu oamenii după ce se supără pe ei.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.