Povestea lui Dan Cămârzan este una fabuloasă. În urmă cu 10 ani era miliardar și făcea diverse extravaganțe pe litoral. La un moment dat, a plătit 15.000 de euro pe o sticlă de Dom Perignon în clubul Bamboo din Mamaia. De altfel, acum un deceniu, Cămârzan mergea cu elicopterul, în fiecare weekend, la Mamaia, acolo unde cheltuia sume fabuloase alături de prietenii lui. „Tovarășii” lui Cămârzan aveau câte un Lamborghini cu care se deplasau prin stațiunea de la malul mării. (VEZI ȘI: EL ESTE “REGELE SUVERANILOR” DIN ROMÂNIA!)

Ei bine, de un an de zile, Dan Cămârzan s-a schimbat total. El susține că este trimisul lui Dumnezeu și le spune tuturor, inclusiv membrilor familiei sale, că Dumnezeu lucrează prin el. Dan Cămârzan și-a schimbat și înfățișarea. Și-a lăsat barbă, dar schimbarea s-a produs mai ales în viziunea sa asupra vieții. Dan Cămârzan a aderat la secta „Suveranilor Născuți-Vii”. Consideră însă termenul de „suverani”, așa cum sunt numiți membrii acestei secte, drept o prostie. A asimilat, totuși, total, teoria respectivă, că omul este „născut viu” și că nu trebuie să recunoască identitatea pe care i-o oferă statul la naștere. În momentul în care recunoaște identitatea respectivă devine un sclav, susține Cămârzan, al corporației statului.

Cămârzan a apărut recent la TV, fiind legitimat de oamenii legii după ce a venit să-l susțină la Spitalul de Psihiatrie din Brașov pe un bărbat care a fost prins conducând un autoturism cu un număr de înmatriculare confecționat artizanal. Autoturismul respectiv avea numărul „gn-73-sdn”, iar atunci când polițiștii i-au cerut bărbatului să prezinte actul de identitate, acesta a arătat un buletin pe care și-l făcuse singur. „Act de identitate Conform cu Dovada constatatoare a Născutului Viu”, scria pe așa-zisul document, iar locul și data nașterii erau „Născut: Dacia. Patridava – după anul DH 1973.11.20”. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

Cămârzan a mers la Spitalul de Psihiatrie să-și arate sprijinul față de bărbatul respectiv, internat acolo, dar polițiștii i-au cerut și fostului miliardar să se legitimeze. Ulterior, Cămârzan, alături de mai mulți membri ai grupului care venise să-l susțină pe bărbatul respectiv, au fost duși la secție, ei făcând un live pe Facebook din duba Poliției.

„Împotriva voinței noastre, am fost răpiți de Poliția Română, pentru că suntem oameni vii, născuți vii și vor să facem ceva cu dânșii la Secția 2. Este foarte interesant ce se întâmplă. Un alt om viu a fost astăzi dus împotriva voinței sale pe Eminescu, să spună că este nebun”, spunea Cămârzan. În timpul live-ului, un om al legii îi cere să oprească telefonul. „Să opresc telefonul? Dar de ce să-l opresc? Vorbeam și eu cu prietenii mei. Suntem aicea, vorbim, uite ce lumini frumoase avem. Roșu, iubire, dragoste (…) Mergem să vedem ce vor domnii care ne-au răpit, bine că ne-au lăsat cu telefoanele. O să coborâm din mașină acuma. Revenim”, a adăugat el.

Avea, în 2010, o avere de 30 de milioane de euro

Dan Cămârzan avea, în 2010, o avere evaluată de Forbes România la 30 de milioane de euro, dobândită din imobiliare și software. Imobiliarele au început, însă, să îi aducă probleme financiare lui Cămârzan. Omul de afaceri a construit un complex imobiliar în Brașov, Tâmpa Gardens. Afacerea nu a mers, însă, așa că BCR a început să scoată numeroase apartamente la vânzare pe site-ul propriu. Totodată, mai multe persoane au plătit pentru apartamente pe care omul de afaceri trebuia să le construiască în cadrul ansamblului respectiv, însă acestea nu s-au mai realizat. Oamenii își cer banii înapoi, dar Dan Cămârzan a luat acum altă cale, cea a „omului liber”. Fenomenul respectiv a început să devină din ce în ce mai răspândit, numeroase persoane îmbrățișând bizara teorie. (CITEȘTE ȘI: Cine este milionarul pentru care a ieșit masacrul din Herăstrău! )

„Noi nu am fost la poliție. Am fost sechestrați de poliție. Treaba a început astăzi, când un cunoscut de-al nostru, un om născut viu, a fost sechestrat de poliție și dus la nebuni, la Spitalul Eminescu. De ce? Ca să verifice psihologic dacă el este legal în viață, ceva care este total aberant că numai judecătorul putea să verifice dacă omul este legal în viață. Și a făcut un abuz poliția. Poliția nu este poliția, așa cum crede lumea. Poliția sunt cei care fac afaceri politice în numele statului român. Dânșii nu aveau niciun fel de competență asupra omului născut viu, ființei vii, identificată ca atare. Acel om a ajuns acolo și automat, când am fost sunat, m-am dus și eu repede acolo să confirm că omul nu este nebun, este legal în viață. Lucru care nu poate să-l confirme un psiholog, ci doar un judecător. Ajungând acolo, a fost chemată presa și a venit inclusiv organul de politie (…) Ne-au luat împotriva voinței noastre, ne-au băgat în dubă după ce ne-am identificat cu corpul care era în fața lor și cu actele. (…) Actele dumneavoastră. Actele mele sunt actele mele. I le-am arătat și a spus «Nu», actele emise de altcineva în numele vostru. Păi, stai o secundă, mi-ai cerut actele mele. Actele mele astea sunt. Hai să plecăm de la bază. Minciuna stă în felul următor. Numele vostru este proprietatea statului român. Când vă nașteți, vi se emite un certificat de născut viu, pe care după aceea primăria vi-l înlocuiește cu un certificat de naștere. Certificatul de naștere este un certificat de deces. În momentul respectiv voi deveniți o corporație, o companie. Compania este moartă. În baza Una Sanctam, legea emisă de Vatican la 1300 și ceva”, a povestit Dan Cămârzan după ce a plecat de la secție.

Dan Cămârzan a precizat și de ce nu se consideră „suveran”, ci ființă vie. „Este o vrăjeală maximă povestea cu suveran. Eu nu sunt suveran și nu suntem suverani. Suntem oameni, ființe vii, care respectăm legile lui Dumnezeu. Suveranitatea este o chestie total diferită, e o prostie din punctul meu de vedere. Din păcate nu avem legi ale lui Dumnezeu pe care să le respectăm fiindcă în România sunt numai legi fictive. (…) Prefer să am o țară frumoasă, în care noi să trăim în iubire, asta prefer”, a explicat el în live.

„Mie mi-au pus cătușele și mi-au dislocat umărul. Era ultima chestie a lui Iisus care nu se întâmplase. Da, dislocarea umărului! Da, mi-au dislocat umărul și mi-au pus cătușele și m-au ținut acolo șase ore, că au voie opt ore să te țină. Împotriva voinței mele. I-am spus: nu am contract cu tine să mă percheziționezi pe mine. Cine ești tu să mă percheziționezi pe mine?”, a spus Cămârzan într-un alt live. Într-un clip în engleză, Cămârzan le spune prietenilor săi de pe Facebook: „Admit că am greșit când am spus că eu sunt Dumnezeu. Corect este: Dumnezeu sunt eu. Cei care cunosc vor înțelege ce spun”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)