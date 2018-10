Milionarul chinez, care a apărut alături de Bianca Drăgușanu, face dezvăluiri

La scurt timp după ce s-a despărțit de Tristan Tate, Bianca Drăgușanu a apărut alături de un milionar chinez, pe nume Tyan Feng. Toată lumea a fost surprinsă și era curioasă care era relația ei cu bărbatul. Blondina a negat faptul că ar avea o relație cu el și a spus că sunt doar prieteni.

Milionarul chinez a venit la TV și a spus totul despre relația pe care o are cu Bianca Drăgușanu, dar și cum s-au cunoscut cei doi.

„Îmi trăiam viața liniștit până acum două săptămâni, apoi am apărut în știri, alături de Bianca Drăgușanu. Nu e genul meu să fiu vedetă! Relația mea cu Bianca…e destul de complicată. I-am fost prezentat Biancăi de către un prieten, după care s-au hotărât să petreacă ceva timp împreună.

Tot ce știam despre ea era că e una dintre cele mai celebre femei din România și am înceut să vorbim, îmi spunea ce vrea să facă în viitor, că vrea să-și deschisă o companie de cosmetică, dar nu mi-a cerut să fiu investitor sau ceva. Eu sunt anteprenor, investitor și i-am dat câteva sfaturi.

Am început să vorbim despre chestii personale, ca prieteni. Am vorbit despre relații amoroase, despre fiica ei, m-a prezentat mai multor oameni de afaceri în IT și mai multe domenii.

E foarte frumoasă, dar nu e genul meu. Îmi plac femeile mai naturale, mai relaxate.

Nu am nicio prietenă și am 27 de ani. Iubesc România, de aceea sunt aici de 7 ani. După cină, am fost la un club, următoarea zi și i-am luat flori pentru că sunt un gentleman, iar ea e o femeie foarte frumoasă. Toată lumea zicea că exista un inel în acele flori și eu mă tot întrebam: ce naiba e asta?

Apoi toate ziarele și tabloidele au venit către mine, să mă pună pe prima pagină. Le-am zis că nu vreau, pentru că nu vreau să fiu vedetă. Vedetele nu sunt oameni fericiți!” a povestit Ryan Feng, la „Agenția VIP”.

Adevărul gol-goluț despre relația lui Alex Bodi cu Bianca Drăgușanu

În vârstă de 36 de ani, Bianca Drăgușanu se întâlnește cu Alex Bodi de la finalul verii, în perioada în care ea și fostul iubit, Tristan Tate, se aflau într-o pauză din relația lor toxică. Potrivit mărturisirilor unei surse, excentricul milionar britanic era imatur pentru o relație serioasă, ceea ce frumoasa blondină caută. Spre deosebire de fostul partener al Biancăi Drăgușanu, Alex Bodi o respectă enorm pe vedetă și o tratează ca pe o regină; însă, ea nu vrea să își asume în acest moment o relație.

“Bianca și Bodi se întâlnesc, iau deseori masa împreună și el o respectă foarte mult. Se văd din luna august, iar atunci, Bianca se afla într-o pauză cu Tristan Tate și tot încerca să scape de el, pentru că acesta nu ar fi fost decât un bărbat care căuta femei pentru videochat, imatur, care nu știa să-și asume lucrurile la adevărata lor importanță. Bodi îi trimitea flori, o respectă și îi vorbea frumos, cum trebuie să fie tratată orice femeie, în fond”, a dezvăluit o sursă din anturajul fostei prezentatoare Bianca Drăgușanu .