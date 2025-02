Milionarul clujean Darius Mârza împreună cu soția sa, Ioana, printre puținii români de pe covorul roșu de la Berlin

Ei au fost invitații regizorului Radu Jude la proiecția de gală, în premieră mondială, a filmului său, Kontinental ‘25, care a avut loc aseară, la Berlinale Palast. De asemenea, soții Mârza, proprietarii Wonderland Resort au participat la evenimente și întâlniri conexe, cu echipa filmului, la Institutul Cultural Român și la Ambasada României de la Berlin.

Kontinental ‘25, o producție filmată în doar 10 zile cu un iPhone 15, în regim independent, fără echipamente de iluminat și decoruri (altele decât naturale), a fost filmat parțial în Wonderland Resort din Cluj, cel mai luxos, mare și complex (dino parc, piscină de 3.000 mp, parc de distracții, turn de adrenalină, centru de echitație, săli de evenimente etc) din România. De altfel, în trailerul și afișele folosite pentru promovarea filmului s-au folosit cadre în care peisajele și dinozaurii de la Dino Parc Wonderland sunt în prim plan.

Resortul și cei peste 30 de dinozauri animatronici l-au impresionat atât de mult pe Radu Jude încât a vorbit despre ele și pe scenă la premiera mondială de la Berlinale Palast, unde și-a încheiat discursul cu: “Many thanks to Wonderland Resort…”.

Despre filmul Kontinental ’25

“De ce un film făcut cu telefonul? Păi e simplu: vorbeam cu studenții mei de la Cluj la un moment dat despre posibilitatea de a se face filme, lung metraje, cu un telefon, ca replică la faptul că ei spuneau că e costisitor să faci un film în ziua de azi. Răspunsul lor a venit prompt: de ce nu faceți Dvs. atunci? Zis și făcut… Așa a apărut Kontinental ’25, filmat în întregime cu un iPhone 15.

Este un film low-budget, nici n-aș putea să vă spun exact la cât se ridică suma totală, dar este undeva de ordinul zecilor de mii de euro. E făcut în colaborare cu Saga Film și cu sprijin din Cluj, în special țin să le mulțumesc celor de la Wonderland care ne-au asigurat cazarea pe parcursul filmărilor.”, a declarat, pentru Cluj24, Radu Jude.

“The setting is Cluj in Transylvania, one of Romania’s wealthier cities where a homeless elderly man, Ion Glanetasu (Gabriel Spahiu) salvages plastic bottles, approaches people at pavement cafes and generally rages at the world. Somewhat disrupting the effect of everyday normality are Glanetasu’s encounters with several giant model dinosaurs (actual attractions in a local Dinopark)” – descriere din celebrul Screendaily.

Cine este milionarul Darius Mârza

A început cariera sa antreprenorială în domeniul HoReCa la doar 18 ani, deschizând primul său restaurant, ”Talisman”. De atunci, a organizat peste 14.000 de evenimente, de la nunți la evenimente corporate, fără a înregistra niciun faliment la afacerile sale.

Împlinirea visului său antreprenorial este resortul de 5 stele Wonderland, care a evoluat de la o investiție de doar 500 de euro și 1500 mp de teren la o afacere evaluată la peste 150 de milioane de euro. Darius Mârza, cel despre care se știe, dintr-un videoclip cu Mircea Bravo, că este proprietarul unui milion de metri pătrați de teren în Cluj-Napoca, a ieșit în public, în ultima perioadă, cu foarte multe declarații pe cât de interesante, pe atât de controversate legate de forța de muncă din România. Printre acestea:

Ajutorul social ar trebui interzis dacă în zonă există oportunități de muncă. “Și eu aș da produse în locul banilor. Să ajutăm oamenii să aibă mâncare și utilități, nu să încurajăm viciile lor (băutul, fumatul)”.

Majoritatea angajaților români nu sunt dispuși să lucreze atâtea zile și ore câte lucrează în Occident, deși eu aș fi dispus să le plătesc aici salariul atât de mare încât să poată economisi la fel de mulți bani ca acolo. Cred cu tărie ca oricine este dispus să muncească, dar se străduiască în țara lui natală poate produce mai mult decât în oricare altă țară!”

Tinerii care au făcut studii în România, cum sunt medicii și inginerii, să nu aibă voie să plece din țară decât după ce se găsește o garanție, o modalitate prin care să fie acoperite toate cheltuielile pe care statul le-a făcut pentru pregătirea lor, de tipul unui credit de studii.

“Practic, toată educația si pregătirea cetățenilor se face din impozitele și taxele plătite de către români, pentru a-și asigura un viitor prosper și este dureros când țara rămâne fără oamenii foarte bine pregătiți”.

Modest și vizionar, Darius Mârza, IT-istul devenit antreprenor de succes a fost obișnuit cu munca de mic și e convins că doar prin muncă poți reuși. După ce a construit Wonderland, Darius Mârza nu se oprește din muncă, dimpotrivă. Acum își dorește, dacă va fi susținut de autoritățile din comuna Băișoara, să revitalizeze Stațiunea Muntele Băișorii. Pe termen lung, plănuiește un al treilea resort, pe o insula exotică.

“La Alpin în Băișoara vreau să fac ceva ca un fel de mini-Wonderland, cu trei restaurante, cu trei săli de conferință, cu cramă, cu un SPA destul de mare, mai mare decât cel de la Wonderland, cu tot felul de terase în jos – am construit în pădure, cu patinoar, cu teren de mini-golf deasupra, cu heliport.

Mai mult, de 20 de ani caut un loc în care să pot să mă retrag, iarna, la bătrânețe, să fiu cabanier la un mini-Wonderland, undeva, în ceva loc exotic, pe o insulă, Sper din suflet să reușesc să găsesc și eu un loc însufletit și mișto, în mijlocul naturii, o insulă privată, într-un loc fain și, în viitor, să se ocupe copiii mei de Wonderland-ul de aici, din Băișoara, dar asta peste 20-25 de ani de acum”