Milionarul condamnat pentru spionaj în România detonează ”bomba anului”: ”Am cerut gardienilor pungi goale pentru vomă, dar… Am leșinat și m-am trezit la Spitalul Giurgiu!”

Giora Iahr, omul de afaceri de origine israeliană condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 9 ani și 8 luni de închisoare, într-un dosar în care a fost acuzat de tentativă de spionaj și activitați pe linia agresiunilor de tip cibernetic asupra sistemului bancar national, a făcut mărturisiri uluitoare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, mega-dezvăluiri din "penitenciarul groazei".

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor mărturii incredibile. Într-o scrisoare ce a fost expediată pe adresa redacției, israelianul Giora Iahr, milionarul condamnat pentru spionaj în România, a mărturisit în detaliu cum a fost transportat, în noaptea de 3/4 iulie, pe o "cursă specială" împreună cu judecătorul Stan Mustață.

”Subsemnatul Giora Iahr, fiul lui losef și al lui Estera, născut la data de 22.08.1951, sunt cetățean israelian, am 67 de ani, sunt tatăl a cinci copii dintre care doi sunt minori și sunt condamnat definitiv într-un dosar cu provocare (“dedicație”) semnat de dl. General Dumbravă. Doresc să supun atenției domniilor voastre povestea tristă a dlui. judecător Stan Mustață, deoarece am trecut prin ea împreună cu alți doi deținuți de cetățenie străină. Povestea mea începe în ziua se 3 Iulie 2018, ora 07:00 a.m când, după apelul de dimineață, nimic nu prevestea că acea zi nu mai avea să se termine. A venit apelul de seară la ora 19:00 și totul părea normal și totul părea normal, dar în realitate nu era. În cameră eram 3 deținuți străini și la ora 02:00 a.m în data de 4 iulie nu dormeam încă”.

”Ne-au obligat să ne strângem bagajul pentru transfer”

”La ora 02;30 am. au apărut mascații și ne-au obligat să ne strângem bagajul pentru transfer, fără să precizeze de ce și unde ne vor duce, acordându-ne 5 minute pentru această operație. Strânsul bagajelor a durat cca 60 de minute, după care am fost duși în P.P.D, unde mai erau cca 30 de deținuți. Noi, cei 3 cetățeni străini, am fost separați de restul deținuților și puși într-o cameră în care se află un singur deținut, dl. Stan Mustață. Eu și unul dintre colegi cunoscându-l, am intrat îîn vorbă cu dânsul, dar și-a cerut scuze spunându-ne că nu știe nimic, că se simte foarte rău și că probabil, după ce pornim la drum, dacă i se va îmbunătăți starea, va vorbi cu noi. L-am ajutat cu bagajele ce-i aparțineau, acestea fiind foarte grele. Într-un final, ne-au urcat în două mijloace de transport ale P.N.T Rahova. Precizez că niciunul dintre cei 32 de deținuți nu știau nimic despre motivul sau destinația noastră, știam doar că este vorba despre o cursă specială”.

”Eram pe o listă separată de la A.N.P.”

”Am pornit la ora 05:15 a.m. în data de 4 iulie 2018, noi 4 dl. judecător Stan Mustață și cei 3 cetățeni străini. Eram pe o listă separată de la A.N.P și am fost urcați într-o mașină cu capacitate de cca 14 locuri, iar ceilalți 28 de deținuți au fost înghesuiți într-o mașină similară, o parte dintre ei rămânând în picioare până la finalul călătoriei. Părerea mea este că noi, cei 3 cetățeni străini am fost victimele colaterale ale cursei speciale, servind ca acoperire în provramul diabolic de tortură al A.N.P -ulul, având în vedere că niciunul dintre cei 4 din mașină cu care ne-am deplasat nu avea de executat o pedeapsă mai mare de 13 ani, pentru a se justifica transferul la P.M.S. Giurgiu. Pentru niciunul nu există un motiv legal sau moral care să justifice mutarea. Pe parcursul călătoriei dl. judecător Stan Mustață s-a simțit din ce în ce mai rău. A trebuit să cerem de la cel care ne păzea pungi de plastic goale pentru vomă. Eu find cardiac, mi-am dat seamă după amorțeala brațului stâng și transpirația abundentă că dl judecător Stan Mustață are un preinfarct sau un infarct și i-am alertat pe cei care ne păzeau. Aceștia nu au făcut nimic, au spus doar că că se va rezolva totul la Giurgiu. Așa am aflat destinația finală. Am ajuns la Giurgiu în jurul orei 06:30 a.m, în data de 4 iulie 2018. Cu toate că noi , cei 3 cetățeni străini aveam foarte multe bagaje, am cărat și bagajele domnului judecător Stan Mustață. Calvarul abia începea. P.P.D. la Giurgiu are cameră de 1 persoană, în care noi am fost înghesuiți 8-10 persoane, dintre care majoritatea fumau. După cca 2 ore s-a terminat. P.P.D.-ul și în acest timp nu I-am mai văzut pe dl. judecător Stan Mustață. Ni s-a spus că a fost dus la infirmerie. După alte câteva ore am ajuns să aflu că sunt repartizat într-o cameră”.

”M-am trezit la Spitalul Județean Giurgiu”

”Din cauza efortului cu bagajele și dat fiindcă eram nedormit de peste 36 de ore, am leșinat, având o criză de pierdere a cunoștinței m-am trezit la Spitalul Județean Giurgiu. După o serie de analize, am fost externat și m-am întors la P.M.S. Giurgiu. După câteva zile am aflat că dl. Judecător Stan Mustață a fost mutat la Spitalul Penitenciarulul Jilava.Profit de ocazie și vă rog să transmiteți condoleanțele mele familiei Mustață, dar și faptul că îi stăm la dispoziție ca martori la procedura de tortură a dlui judecător Stan Mustată”, ne-a mărturist Giora Iahr, omul de afaceri de origine israeliană.

Stan Mustață a fost închis alături de doi traficanți pe care îi condamnase

Indiferența afișată față de bolile fostului judecător ar fi constituit doar o parte din presupusele abuzuri la care a fost supus în penitenciar. Ceea ce am aflat ulterior la de la același deținut celebru, fost coleg cu Stan Mustață după gratii, depășește orice imaginație.

”Judecătorul a fost mutat o perioadă într-o celulă cu doi traficanți, doi indivizi pe care el îi condamnase! Vă imaginați unde s-ar fi putut ajunge încă de atunci, dacă eu și alt deținut de aici nu interveneam. Le-am zis să-l lase pe om în pace, că nu și-a făcut decât datoria. Mi s-a făcut milă de el pentru că era prea bătrân și prea chinuit”, a continuat sursa noastră seria dezvăluirilor șocante pe care deținutul și le asumă exclusiv, iar ancheta privind moartea suspectă a judecătorului ar trebui să le ia în calcul.

