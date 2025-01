Minerva avertizează această zodie: va fi trădată de cine se așteaptă mai puțin

Minerva a fost prezentă în platoul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, unde a vorbit despre previziunile astrale din 2025 pentru fiecare zodie în parte. Astrologul de renume al României a vorbit despre nativul care va fi trădat de cine se așteaptă mai puțin la începutul verii. Citește acest articol pentru a afla dacă este vorba despre zodia ta!

Minerva a dezvăluit care este semnul zodiacal care se va confrunta cu situații negative la începutul acestei veri. Cu toate astea, începutul toamnei se anunță unul pozitiv, iar lucrurile se vor remedia pentru acești nativi. Vor apărea multe schimbări interesante în viața lor, iar atenția acestora va fi axată pe realizarea unor acțiuni cu caracter social.

Conform astrologului Minerva, nativii din zodia Berbec vor începe anul 2025 în forță, cu o serie de schimbări interesante în viața lor și o implicare sporită în acțiuni sociale. Ieșirea lui Jupiter din retrograd pe 3 februarie le va oferi oportunități de avansare în carieră și îmbunătățirea imaginii personale, transformându-i în adevărați învingători.

Totuși, la începutul verii, Berbecii trebuie să fie precauți în fața disputelor, deoarece pot apărea dușmani neașteptați. În iulie, tranzitul lui Jupiter în Rac le va aduce resursele necesare pentru a atinge mari împliniri.

În timpul iernii, dorința de a petrece timp cu familia va crește, oferindu-le ocazia să-și reîncarce bateriile și să-și regăsească rădăcinile. Berbecii vor simți nevoia de a îmbunătăți relațiile cu părinții și copiii, dorind să se apropie mai mult de aceștia și să privească viața dintr-o perspectivă matură, dar cu spiritul copilăriei reînviat.

