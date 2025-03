Minerva, dezvăluiri cutremurătoare despre moarte cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: ”Am convingerea asta!”

În urmă cu o zi, pe data de 7 martie 2025, Gabriela Dima – cunoscută drept Minerva, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. Ce mai apreciată astroloagă din România suferea de mai mulți ani de cancer, boală care i-a adus sfârșitul prematur. Cu puțin timp înainte de a trece la cele sfinte, Minerva a vorbit despre convingerile sale legate de moarte.

Gabriela Dima a murit vineri, 7 martie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București, la doar 66 de ani. De-a lungul vieții, astroloaga suferite mai multe intervenții chirurgicale la șold și fusese diagnosticată de 5 ori cu o formă de cancer. Ultima recidivă a bolii i-a fost fatală. Cu puțin timp înainte de a trece la cele Sfinte, în cadrul unui interviu, Minerva a vorbit despre moarte, mărturisindu-și convingerile despre nemurirea sufletului.

Într-una dintre cele mai recente apariții de la TV, Minerva a vorbit despre moarte și despre nemurirea sufletului. Cea mai apreciată astroloagă din România a mărturisit că are convingerea că moartea nu este altceva decât o trecere în altă dimensiune, o stare. De altfel, nu de puține ori aceasta a declarat că pe parcursul vieții a avut momente în care și-a interpretat propriile previziuni legate de acest subiect.

„Cred că moartea este o stare de fapt, e o trecere în altă dimensiune. Moare trupul, nu moare spiritul. Am convingerea asta. Sunt momente în care intuiția îmi spune să rămân pe loc. Povesta cu mașinile care s-au ciocnit s-a întâmplat la intrarea în București. Eu am tras cât mai mult, am încercat să urc pe trotuar, dar a nimerit în mine, asta a fost să fie”, a spus astroloaga în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai’.