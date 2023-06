Miniconcediu de Rusalii de coșmar pentru o turistă. Ce cazare a primit în Sinaia: „Camera se mișca!”

Pe data de 4 iunie, abia întoarsă din concediul de Rusalii, Mădălina a povestit experiența sa de coșmar de la un hotel de 4 stele din Sinaia. Turista a postat, pe un grup special pentru recenzii, ce condiții i s-au oferit și prin ce calvar a trecut, pentru a-i ajuta pe alții să nu meargă vreodată la acea cazare. Zeci de indivizi au reacționat imediat la spusele sale.

În 2023, sărbătoarea de Rusalii le-a adus multor români un miniconcediu. Vremea bună, căldura și începutul de sezon i-a împins pe mulți ori la mare, ori la munte. Mădălina se numără printre cei care au optat pentru Sinaia. Mare i-a fost greșeala pentru că numai de odihnă nu a avut parte. La suita junior, a dat de mobilă veche, pătată, un duș ruginit și un televizor la care cu greu te puteai uita. Dar asta nu este tot! Într-o notă comică, turista a explicat cum nici să doarmă nu a fost chip mai devreme de 2:00 dimineața.

„Bună tuturor. Tocmai ce am sosit dintr-un miniconcediu din Sinaia. Experiența a fost una foarte proasta. Am luat suita junior, să spunem mobilier vintage, ceea ce la noi înseamnă vechi și pătat, însă baia cu duș ruginit și televizorul care era în partea opusa a patului au fost doar începutul. Dacă doriți să vă odihniți, acest hotel are program special. De la ora 2:00 de dimineața, va puteți odihni.

Restaurantul găzduiește diverse evenimente care, în prima zi, s-au lăsat cu gălăgie și boxe la maxim, deranjând jumătate de hotel, întrucât la Recepție era stiva de sesizări. A doua zi, surpriză! Sub restaurant, club, aceeași situație, doar că, de data aceasta, camera se mișcă”, a spus Mădălina pe Facebook.

Ce s-a întâmplat după ce turista s-a plâns la recepția hotelului din Sinaia

Văzând că nu este cu putință să se odihnească în așa-zisul concediu, Mădălina a reușit să-și schimbe camera de la hotel, dar nu fără să plătească în plus. Bonus: noua cameră avea panoul electric în perete. După așa pățanie, nu este de mirare că i-a „pârât” pe hotelieri pe un grup de pe Facebook.

„După lungi discuții la ceas de seară, la ora 11:00 noaptea ni s-a schimbat camera. Evident că la check-out a trebuit sa plătim extra camera respectivă, fiind alta decât cea luată de noi. Dar alta surpriză: noua camera avea panoul electric în perete și sunetul mirific de câmp electromagnetic a fost unul fascinant. Pe scurt, dacă doriți o vacanță liniștită, nu recomand acest hotel. Sper să îi ajute această recenzie și pe alții”, a conchis turista.

La scurtă vreme după ce a făcut postarea, tânăra a primit o mulțime de comentarii care denotă faptul că și alții au avut experiențe cumplite la hotelul respectiv:

„Wow, și are 4 stele și notă mare pe Booking”, „Aceeași experiență am avut-o și eu la acest hotel. În plus, lipsa totală de empatie a angajaților. Niciodată nu mai calc prin acest hotel”, „Din ce am înțeles, acest hotel este renovat pe jumătate, astfel că unele camere „mai ieftine” sunt nerenovate, iar cele modernizate au un preț cu aproximativ 50% mai mare”, sunt doar câteva dintre comentariile relevante lăsate de către intrenauți la postea Mădălinei.

