Dispariţia unei fetiţe de doar doi ani a pus pe jar o comună întreagă din judeţul Dolj. Într-un moment de neatenţie a părinţilor, fetiţa s-a făcut nevăzută. În căutarea copilei, a plecat toată comuna. A fost găsită după 12 ore, de un agent de poliţie la doi kilometri de casă, într-un câmp pe unde umblă şi animale sălbatice. Doar o minune a făcut ca fetiţa să fie în viaţă şi nevătămată. Culmea este că pe lângă locul unde se afla fata, câinii de căutare și jandarmii au trecut de zece ori.

„Aici! Într-o râpă, căzută în mărăcini.Credeţi că este o minune că este în viaţă? Da, este!„, spune o bătrână cu lacrimi în ochi. Fetiţa a plecat aseară în jurul orei 20.00 după tatăl ei. Omul îşi înjugase vitele la car şi a mers la muncă în câmp. Nu a văzut când copila s-a luat după el. În scurt timp, mama a observat lipsa micuţei.

„Când am venit de la porumb, n-am mai găsit-o. Am căutat-o peste tot. Am crezut că o să mănânce animalele sălbatice. Este o minune că este în viaţă!„, spune Gheorghe Şucă.

Disperaţi, părinţii au pornit în căutarea copilei. Le-a sărit în ajutor tot satul. Şi nimeni nu mai credea că lucrurile se pot încheia cu bine. „Au căutat-o toată noaptea. Şi familia, şi noi, eu am plecat pe la 10 de acasă. Nu se poate, nu credeam că mai e vie„, mai spune un localnic.

De dimineaţă, au pornit în căutare şi poliţişti din Craiova cu câini de urmă. Locul ăn care s-a ascuns fetiţa a fost însă greu accesibil chiar şi pentru câinii special antrenaţi. „Fiind foarte multe buruieni care emană diferite mirosuri, câinii sunt derutaţi.

Fata este în stare de bună, a fost găsită în stare de şoc, friguroasă, petrecând noaptea-n câmp liber, vă daţi seama, speriată„, spune unul dintre căutători. Fetiţa a fost preluată de un echipaj de salvare. Se află în afara oricărui pericol, iar medicii au stabilit că se poate întoarce la familie. Părinţii au cinci copii, toţi minori.

Elena Ailuţoaei