Acasă » Știri » Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii

Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii

De: Andreea Stăncescu 09/12/2025 | 23:22
Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii
Ce se întâmplă în Spania / Sursa foto: Freepik

Situația epidemiologică din Spania a devenit alarmantă după apariția unui focar de pestă porcină africană, boală extrem de contagioasă care afectează grav sectorul zootehnic. Autoritățile au decis să intervină cu măsuri urgente pentru a împiedica extinderea virusului, fiind vizate în special zone aflate în apropierea Barcelonei.

După ce numărul cazurilor de pestă porcină africană a crescut semnificativ, autoritățile catalane au declarat stare de urgență. Virusul, cunoscut pentru gradul ridicat de contagiozitate și efectele devastatoare asupra animalelor, a stârnit îngrijorare în rândul fermierilor, dar și al autorităților locale, motiv pentru care s-a decretat stare de urgență pe o suprafață extinsă din zonă.

Decizia a fost luată după ce, în luna noiembrie, au fost depistate cel puțin 13 cazuri de porci mistreți infectați în regiuni din apropierea Barcelonei. Autoritățile au avertizat că animalele bolnave pot ajunge cu ușurință în zone agricole populate, punând în pericol fermele din jur. Pentru a limita riscul răspândirii, guvernul catalan a stabilit starea de urgență în 12 localități învecinate cu zonele unde au fost confirmate cazuri.

Sursa foto: Freepik

Reguli stricte și pentru populația din zonă

Pentru populație, au fost introduse reguli stricte. Locuitorilor le este interzis accesul în păduri, câmpuri agricole și spații deschise unde au fost identificate focare, pentru a se evita contactul direct sau indirect cu porcii mistreți infectați. Restricții similare sunt aplicate și în localități situate la aproximativ 80 de kilometri distanță.

Impactul nu vizează doar circulația populației, ci și industria alimentară. Produsele din carne de porc provenite din zona afectată nu vor mai putea fi comercializate. Autoritățile au precizat însă că importurile nu sunt vizate, iar producția din regiunile necontaminate poate continua.

Pesta porcină africană rămâne un virus deosebit de agresiv, provocând hemoragii interne, febră ridicată, pierderea apetitului și, în majoritatea cazurilor, decesul animalelor infectate.

„În urma izbucnirii epidemiei de pestă porcină africană în Spania, toate produsele din carne de porc proaspătă și alte produse afectate din regiunea afectată sunt restricționate. Exporturile din zonele din Spania care nu sunt afectate de boală pot continua în mod normal. Vom continua să monitorizăm situația și să revizuim toate măsurile”, au transmis autoritățile spaniole.

CITEȘTE ȘI: ANPC trage semnalul de alarmă. Lichidul din carne ascunde riscuri uriașe

Alimentul adorat de români care afectează creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „De 10 ani nu am mai mâncat”

Tags:
Iți recomandăm
Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!
Știri
Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Știri
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
Digi 24
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric,...
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!
Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!
Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone ...
Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone și tot nu a fost suficient
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” ...
Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” s-a binedispus cu o brunețică
Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului ...
Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului în televiziune?!
Vezi toate știrile
×