Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii

Decizia a fost luată după ce, în luna noiembrie, au fost depistate cel puțin 13 cazuri de porci mistreți infectați în regiuni din apropierea Barcelonei. Autoritățile au avertizat că animalele bolnave pot ajunge cu ușurință în zone agricole populate, punând în pericol fermele din jur. Pentru a limita riscul răspândirii, guvernul catalan a stabilit starea de urgență în 12 localități învecinate cu zonele unde au fost confirmate cazuri.

Reguli stricte și pentru populația din zonă

Pentru populație, au fost introduse reguli stricte. Locuitorilor le este interzis accesul în păduri, câmpuri agricole și spații deschise unde au fost identificate focare, pentru a se evita contactul direct sau indirect cu porcii mistreți infectați. Restricții similare sunt aplicate și în localități situate la aproximativ 80 de kilometri distanță.

Impactul nu vizează doar circulația populației, ci și industria alimentară. Produsele din carne de porc provenite din zona afectată nu vor mai putea fi comercializate. Autoritățile au precizat însă că importurile nu sunt vizate, iar producția din regiunile necontaminate poate continua.

Pesta porcină africană rămâne un virus deosebit de agresiv, provocând hemoragii interne, febră ridicată, pierderea apetitului și, în majoritatea cazurilor, decesul animalelor infectate.