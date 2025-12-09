Acasă » Știri » Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!

Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!

De: Andreea Stăncescu 10/12/2025 | 00:00
Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!
Cât valorează tabloul găsit în garaj / Sursa foto: Pexels

O descoperire neașteptată făcută într-un garaj din Oxfordshire a atras atenția lumii artei și a colecționarilor internaționali. Un tablou vechi, păstrat ani la rând sub un birou prăfuit, s-a dovedit a fi o lucrare renascentistă autentică, semnată de unul dintre cei mai importanți pictori ai epocii. Posesorul a obținut o mică avere și s-a îmbogățit peste noapte.

Un bărbat din Oxfordshire a avut parte de o descoperire surprinzătoare când, răscolind printr-un garaj prăfuit, a dat peste o pictură veche ascunsă sub un birou. Ceea ce părea doar un obiect uitat s-a transformat într-o adevărată comoară, după ce experții au confirmat că este un tablou autentic din perioada Renașterii.

Lucrarea, intitulată Madona cu Pruncul, poartă semnătura lui Pietro Vanucci, cunoscut sub numele de Perugino (1450–1523), unul dintre cei mai importanți pictori ai epocii și contemporan al lui Leonardo da Vinci.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Pexels

Inițial, proprietarul nu bănuia valoarea reală a tabloului și l-a trimis spre licitație la o casă renumită de licitație. În doar 15 minute, mai mulți colecționari s-au întrecut pentru a o achiziționa, iar lucrarea a fost adjudecată pentru 685.000 de lire sterline, stabilind cel mai mare preț din istoria casei de licitații, mult peste recordul anterior de 265.000 de lire. Joe Smith, fondatorul JS Fine Arts din Banbury, a descris momentul ca fiind memorabil.

„A fost unul dintre acele momente la care visează orice licitator. Știam că tabloul este special, dar reacția a depășit orice așteptare. Cu cât te uiți mai mult, cu atât remarci calitatea execuției și eleganța detaliilor renascentiste”. El a adăugat că, după adjudecare, „când ciocanul de licitație a căzut, a urmat tăcere apoi aplauze”, a povestit Joe Smith.

Perugino se numără printre marii maeștri ai epocii sale. În primele etape ale carierei sale, pictorul se bucura de aceeași admirație ca și Leonardo da Vinci și a fost chemat să lucreze la decorarea pereților Capelei Sixtine, cu mult înainte ca Michelangelo să înceapă pictarea renumitului plafon. Eleganța compozițiilor sale, personajele redate cu finețe și fundalurile atent construite au avut un impact puternic asupra lui Rafael, care a dus mai departe arta sa.

CITEȘTE ȘI: CRBL a comis-o în mall, de față cu un fan. Micuțul alerga să vorbească cu el, dar reacția artistului l-a întristat. „A venit pentru bani”

Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului Regelui Charles

Tags:
Iți recomandăm
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Știri
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii
Știri
Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
Digi 24
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric,...
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone ...
Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone și tot nu a fost suficient
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii
Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii
Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” ...
Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” s-a binedispus cu o brunețică
Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului ...
Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului în televiziune?!
Vezi toate știrile
×