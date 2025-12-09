Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!

O descoperire neașteptată făcută într-un garaj din Oxfordshire a atras atenția lumii artei și a colecționarilor internaționali. Un tablou vechi, păstrat ani la rând sub un birou prăfuit, s-a dovedit a fi o lucrare renascentistă autentică, semnată de unul dintre cei mai importanți pictori ai epocii. Posesorul a obținut o mică avere și s-a îmbogățit peste noapte.

Un bărbat din Oxfordshire a avut parte de o descoperire surprinzătoare când, răscolind printr-un garaj prăfuit, a dat peste o pictură veche ascunsă sub un birou. Ceea ce părea doar un obiect uitat s-a transformat într-o adevărată comoară, după ce experții au confirmat că este un tablou autentic din perioada Renașterii.

Lucrarea, intitulată Madona cu Pruncul, poartă semnătura lui Pietro Vanucci, cunoscut sub numele de Perugino (1450–1523), unul dintre cei mai importanți pictori ai epocii și contemporan al lui Leonardo da Vinci.

Inițial, proprietarul nu bănuia valoarea reală a tabloului și l-a trimis spre licitație la o casă renumită de licitație. În doar 15 minute, mai mulți colecționari s-au întrecut pentru a o achiziționa, iar lucrarea a fost adjudecată pentru 685.000 de lire sterline, stabilind cel mai mare preț din istoria casei de licitații, mult peste recordul anterior de 265.000 de lire. Joe Smith, fondatorul JS Fine Arts din Banbury, a descris momentul ca fiind memorabil.

„A fost unul dintre acele momente la care visează orice licitator. Știam că tabloul este special, dar reacția a depășit orice așteptare. Cu cât te uiți mai mult, cu atât remarci calitatea execuției și eleganța detaliilor renascentiste”. El a adăugat că, după adjudecare, „când ciocanul de licitație a căzut, a urmat tăcere apoi aplauze”, a povestit Joe Smith.

Perugino se numără printre marii maeștri ai epocii sale. În primele etape ale carierei sale, pictorul se bucura de aceeași admirație ca și Leonardo da Vinci și a fost chemat să lucreze la decorarea pereților Capelei Sixtine, cu mult înainte ca Michelangelo să înceapă pictarea renumitului plafon. Eleganța compozițiilor sale, personajele redate cu finețe și fundalurile atent construite au avut un impact puternic asupra lui Rafael, care a dus mai departe arta sa.

