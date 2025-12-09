Acasă » Știri » CRBL a comis-o în mall, de față cu un fan. Micuțul alerga să vorbească cu el, dar reacția artistului l-a întristat. „A venit pentru bani”

CRBL a comis-o în mall, de față cu un fan. Micuțul alerga să vorbească cu el, dar reacția artistului l-a întristat. „A venit pentru bani”

De: roxana tudorescu 09/12/2025 | 14:16
Reacția lui CRBL cand este abordat de un fan. Sursă: TikTok
CRBL și-a uimit fanii cu cea mai recentă ipostază în care a fost surprins. Filmarea în care artistul are o reacție bizară la adresa unui fan a devenit virală. Comportamentul lui a fost dur taxat de oameni! Toate detaliile în articol.

CRBL se numără printre cei mai longevivi artiști din România și este în centrul atenției publicului, astfel că aparițiile sale sunt atent analizate de români. Artistul a reușit să atragă priviri asupra lui, dar nu într-un mod pozitiv, după ce l-a respins pe un adolescent.

CRBL a ignorat total un fan

Artistul a fost prezent la un eveniment în care publicul majoritar era format din copii. Pentru că știe să folosească kendama foarte bine, aceștoia au venit să îl privească. Kendama este foarte populară în aceste momente în rândul tinerilor, astfel că CRBL a reușit să atragă mulți privitori.

O filmare postată pe rețelele de socializare surprinde momentul în care CRBL se îndreaptă către mulțimea de copii. Atunci când s-a apropiat de fani, unul dintre aceștia a încercat să îl abordeze. Reacția lui? Tăcere totală. Oamenii au rămas surprinși să vadă cum artistul a ignorat complet dorința unui copil. Mai mult, există și păreri legate de faptul că CRBL ar fi cel care i-ar fi răspuns copilului tăios:

„Lasă-mă, mă, în pace, mă!”

Ei bine, acest lucru nu este sigur, mai ales pentru că pe filmare se poate auzi cum vocea respectivă nu seamănă cu cea a artistului, care se află cu spatele la camera video a copilului, în timp ce se aude replica.

După cum vă spuneam, a fost taxat dur de fani:

„A venit pentru bani, nu pentru copii”

„Credeam că relația lui l-a obișnuit să stea cu copiii”

„Ignor total! Vreau public, dar vă ignor! Mă uitam la Gogan (n.r. Andra Gogan), lua fiecare scrisoare în parte pe live și o citea, așa ca diferență…”, au fost doar unele dintre comentarii.

