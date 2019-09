O poveste impresionantă a mobilizat, noaptea trecută, zeci de oameni care au sărit în ajutorul a cinci îngerași ce urmau să-și petreacă noaptea pe stradă și dormeau direct pe asfalt. Mama și cei cinci copii au fost găsiți de o doamnă cu suflet mare la Piața Veteranilor, lângă stația de metrou Lujerului, în București. (VEZI ȘI: POVESTEA UIMITOARE A UNUI PREOT DIN VRANCEA. A “ÎNFIAT” 20 DE COPII)

Mama își legăna un copil pe picioare, iar ceilalți dormeau direct pe asfalt. Femeia nu a stat pe gânduri și și-a mobilizat toate cunoștințele și prietenii. Oamenii au fost emoționați de cazul lor și au sărit în ajutor cu hăinuțe și mâncare. Imediat s-au organizat astfel încât copiii să nu petreacă noaptea sub cerul liber.

“Este disperată și vrea să renunțe la copii…”

“Oameni buni, am nevoie de ajutor! Am găsit aceasta mamă cu 5 copilași care dorm pe stradă! (…)Spune că are pe cineva aici în București, care i-a promis că o ajută. Dar nu are nici măcar telefon. Este disperată și vrea să renunțe la copii și să oprească doar pe cea mare. Că nu are unde să locuiască”, așa suna apelul disperat de pe rețelele de socializare.

O mână de oameni s-au mobilizat. Au mers imediat la fața locului, s-au deplasat la secția de poliție, la Protecția Copiilor și în ajutor le-a sărit și o femeie care le-a oferit un adăpost. Aceasta a semnat și i-a luat pe propria răspundere în grijă pe toți.

Copiii au în continuare nevoie de ajutor

“Dragi prietenii, în legătură cu această mămică cu cei cinci copilași pe care i-am găsit dormind pe stradă, vă anunț că acum sunt bine! O minunată doamnă a venit la poliție, a mers și la Protecția Copilului, și a declarat că îi ia în grija pe mămică și cei cinci copilași”, a scris o altă femeie cu suflet mare pe Facebook.

Mama și copiii au ajuns într-un cămin curat, copiii au fost spălați, au primit haine și mâncare și și-au petrecut noaptea în casa binefăcătoarei lor. În continuare au însă nevoie de ajutor…