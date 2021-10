Miracolul din viaţa actriţei Anca Sigartău, care joacă personajul negativ în „Adela”: „Tumora mi-a dispărut din corp ca prin minune”

Anca Sigartău, personajul negativ din serialul Adela, de la Antena 1, s-a confruntat în viața personală cu o dramă greu de dus pentru toate femeile. În vârstă de 54 de ani, ea s-a luptat cu o boală cruntă, pe care, într-un final a învins-o.

Nu sunt mulți cei care știu detaliile din viața personală a actriței. Anca Sigartău s-a confruntat, în trecut, cu o boală cruntă, iar cea care i-a dat vestea a fost o bună prietenă și nu i s-a dat direct vestea tragică.

Care a fost miracolul din viaţa actriţei Anca Sigartău, pe B1tv.ro.

Anca Sigartău, drama cauzată de cancer

Interpreta personajului negativ din serialul Adela a povestit, în urmă cu puțin timp, cum s-a schimbat viața ei atunci când a aflat că suferă de cancer.

„E importantă experiența personală. Până la urmă, eu am povestit despre această întâmplare. În momentul în care am primit un diagnostic care… Nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic. Prietena mea știa că eu nu fac tratamentul și ea a zis că trebuie să îl fac, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Și așa am aflat eu, nu am aflat direct de la medic, nu mi s-a spus direct. După aceea am ajuns în spital și am făcut acel tratament.”