Miraj Tzunami, bunic pentru a doua oara! Iasmina, fiica cea mare a mai născut o fetiţă. Ce nume a ales

Fiica cea mare a lui Miraj Tzunami, Iasmina, a adus pe lume o fetiță într-un spital din Capitală. Ieri, atât ea, cât și nou-născuta au fost externate. Familia aștepta cu nerăbdare să le primească acasă, iar atmosfera a fost una de sărbătoare.

Iasmina a trecut printr-un moment de mare bucurie săptămâna trecută, când a devenit mamă pentru a doua oară.

Miraj Tzunami, din nou bunic

Pentru a marca venirea pe lume a mezinei familiei, camera bebelușului a fost decorată cu baloane roz și cadouri, semn al emoției și al bucuriei celor dragi.

Iasmina mai are o fiică, pe Meleym, care a fost sărbătorită recent, iar acum familia s-a mărit cu încă un membru. La externare, tânăra mamă a fost întâmpinată de Lambada și de sora ei mai mică, Gucci, care au dorit să fie alături de ea în acest moment special.

Ce nume i-a ales Iasmina nou-născutei

Numele ales pentru cea de-a doua fiică este unul deosebit: Joselyn Maria.

„Bine ai venit a doua minune a mea, Joselyn Maria. Să îmi trăiești o sută de ani fericită, sănătoasă și iubită, alături de surioara ta, Meleym. Norocoasele mele”, a scris fiica lui Miraj Tzunami pe TikTok.

Drame în căsnicie

Bucuria naşterii a fost totuşi umbrită de zvonurile legate de relația Iasminei cu soțul său. Cu câteva săptămâni înainte de a naşte, aceasta a trecut printr-o perioadă dificilă, cauzată de problemele apărute între ea și soțul ei, dar și între soțul ei și Miraj Tzunami.

Manelistul l-a acuzat pe socrul său de faptul că i-ar fi bătut fiica, totodată el neştind ce ce trăiește fata sa cu adevărat.

„A bătut-o pe fata mea (…) Mi-a bătut de doi ani de zile copilul și eu nu am știut nimic (…) Tot de fata mea mă luam, îi spuneam să îl respecte, că e bărbatul ei (…) Am ținut mai mult cu el decât cu fiica mea. I-am dat un deget și a luat tot”, a spus Miraj Tzunami pe TikTok

Se pare că, după ultimul scandal, tânăra și soțul ei nu s-au împăcat, iar lipsa aparițiilor comune sugerează că relația lor rămâne incertă.

