Acasă » Știri » Miraj Tzunami, bunic pentru a doua oara! Iasmina, fiica cea mare a mai născut o fetiţă. Ce nume a ales

Miraj Tzunami, bunic pentru a doua oara! Iasmina, fiica cea mare a mai născut o fetiţă. Ce nume a ales

De: David Ioan 26/11/2025 | 12:55
Miraj Tzunami, bunic pentru a doua oara! Iasmina, fiica cea mare a mai născut o fetiţă. Ce nume a ales
Iasmina, fata lui Miraj Tzunami a devenit mamă a doua oara. Sursa foto: captură TikTok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

Fiica cea mare a lui Miraj Tzunami, Iasmina, a adus pe lume o fetiță într-un spital din Capitală. Ieri, atât ea, cât și nou-născuta au fost externate. Familia aștepta cu nerăbdare să le primească acasă, iar atmosfera a fost una de sărbătoare.

Iasmina a trecut printr-un moment de mare bucurie săptămâna trecută, când a devenit mamă pentru a doua oară.

Miraj Tzunami, din nou bunic

Pentru a marca venirea pe lume a mezinei familiei, camera bebelușului a fost decorată cu baloane roz și cadouri, semn al emoției și al bucuriei celor dragi.

Iasmina mai are o fiică, pe Meleym, care a fost sărbătorită recent, iar acum familia s-a mărit cu încă un membru. La externare, tânăra mamă a fost întâmpinată de Lambada și de sora ei mai mică, Gucci, care au dorit să fie alături de ea în acest moment special.

Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Ce nume i-a ales Iasmina nou-născutei

Numele ales pentru cea de-a doua fiică este unul deosebit: Joselyn Maria.

„Bine ai venit a doua minune a mea, Joselyn Maria. Să îmi trăiești o sută de ani fericită, sănătoasă și iubită, alături de surioara ta, Meleym. Norocoasele mele”, a scris fiica lui Miraj Tzunami pe TikTok.

Drame în căsnicie

Bucuria naşterii a fost totuşi umbrită de zvonurile legate de relația Iasminei cu soțul său. Cu câteva săptămâni înainte de a naşte, aceasta a trecut printr-o perioadă dificilă, cauzată de problemele apărute între ea și soțul ei, dar și între soțul ei și Miraj Tzunami.

Manelistul l-a acuzat pe socrul său de faptul că i-ar fi bătut fiica, totodată el neştind ce ce trăiește fata sa cu adevărat.

„A bătut-o pe fata mea (…) Mi-a bătut de doi ani de zile copilul și eu nu am știut nimic (…) Tot de fata mea mă luam, îi spuneam să îl respecte, că e bărbatul ei (…) Am ținut mai mult cu el decât cu fiica mea. I-am dat un deget și a luat tot”, a spus Miraj Tzunami pe TikTok

Se pare că, după ultimul scandal, tânăra și soțul ei nu s-au împăcat, iar lipsa aparițiilor comune sugerează că relația lor rămâne incertă.

CITEŞTE ŞI: Miraj Tsunami, prima reacție după despărțirea dintre Gucci și Versace. Ce i-a spus fiicei sale: „Ar fi urât să…”

Miraj Tsunami, evacuat din casă cu mascații. Fratele lui Tzancă Uraganu are probleme cu legea

Tags:
Iți recomandăm
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Știri
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Știri
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a...
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o...
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Digi 24
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul....
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la companie pentru o sumă uriașă
Digi24
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu ...
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, ...
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport!
Vezi toate știrile
×