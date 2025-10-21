Acasă » Știri » Scandal în familia fratelui lui Tzancă Uraganu’! Ginerele îi face probleme lui Miraj: ”Mă certam cu fata mea pentru el”

De: Anca Chihaie 21/10/2025 | 22:05
Familia lui Miraj Tzunami, fratele cunoscutului manelist Tzancă Uraganu, trece printr-o perioadă extrem de tensionată. Artistul, care până nu demult se mândrea cu armonia din casa lui, pare acum prins în mijlocul unui conflict de familie care i-a răscolit liniștea. În centrul scandalului s-ar afla ginerele său, soțul Iasminei, fiica cea mare a manelistului, despre care Miraj ar fi aflat recent lucruri ce l-au dezamăgit profund.

De ani buni, Miraj și soția lui, Livia, s-au concentrat pe carieră și pe creșterea celor două fiice, Iasmina și Gucci. Cu toate acestea, liniștea casei a fost spulberată după ce artistul ar fi descoperit că relația fiicei sale nu este deloc ceea ce părea. Tânărul care părea să fie partenerul ideal s-ar fi dovedit, potrivit apropiaților, un bărbat impulsiv, iar tensiunile din cuplu ar fi degenerat.

Miraj Tzunami ar fi aflat cu întârziere despre problemele dintre Iasmina și soțul ei, după mai bine de doi ani în care familia a crezut că totul merge bine.  Manelistul ar fi reacționat dur când a aflat că ginerele său ar fi agresat-o pe fiica lui. Se pare că artistul a încercat inițial să păstreze discreția și să evite ca povestea să devină publică, dar furia și dezamăgirea l-ar fi făcut să rupă tăcerea.

Cei doi tineri, Iasmina și soțul ei, formau un cuplu de mai bine de cinci ani. Relația lor părea una stabilă, iar familia îi susținea necondiționat. Miraj, cunoscut pentru firea lui protectoare, ar fi făcut eforturi să-l ajute pe tânăr, oferindu-i sprijin și încredere, considerându-l deja parte din familie. Însă, ceea ce părea o poveste liniștită s-a transformat într-un coșmar după ce au ieșit la iveală detalii care l-au tulburat pe artist.

„A început să o înjure pe nevasta mea, beat. Și dacă greșeam eu, ca socru, eu eram ca tatăl lui. Nu aveai tu voie să ridici tonul. Nu ai tu voie să greșești (…) Și dacă ai și tu o gagică, și eu deștept, ca să nu o fac pe fata mea să sufere… Eu sunt vagabond de meserie și i-am spus: „Fă ce faci, că și noi facem ca bărbați, dar să nu știe ce face stânga cu dreapta, să nu afle nevasta-ta să sufere, fii deștept”. Dacă nu ai bani, vino încoace că îți dau eu bani, cumpără-i un inel, cumpără-i aia, fii inteligent. Dar tu o bați de doi ani de zile și eu nu am știut nimic? Și eu îl țineam pe palme (…) Mă certam cu fata mea pentru el”, a transmis Miraj Tzunami.

Miraj ar fi fost extrem de afectat atunci când a aflat că soția lui, Livia, ar fi fost jignită de ginerele lor în urma unei discuții tensionate. Momentul ar fi fost picătura care a umplut paharul, după luni întregi în care relațiile din familie deveniseră tot mai fragile. Se pare că, în ciuda sprijinului și înțelegerii oferite de socri, comportamentul tânărului a scăpat de sub control.

×